Milena Zárate volverá a aparecer el próximo domingo en la segunda entrega de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Milena Zárate protagonizó un curioso momento durante su presentación en ‘El valor de la verdad’. Cuando Beto Ortiz terminó de formular la pregunta número siete: “¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Gómez?, la invitada de la colombiana en el sillón blanco, Lorena Livia, presionó sorpresivamente el botón rojo para evitar que respondiera.

Este hecho provocó la incomodidad de la influencer, quien en pleno programa cuestionó la acción de su compañera: “¿No entiendo por qué presionante?”, expuso media molesta. Ante ello, su invitada no se quedó callada y respondió. “Ya para qué hablar del pasado”, mientras Zárate desaprobaba sus palabras con una mirada seria.

Milena Zárate ‘pidió a seguridad’ que retire a su compañera del programa

Cuando Milena Zárate se dio cuenta de que su amiga Lorena Livia presionó el botón rojo para evitar que respondiera si su exnovio, el futbolista Tito Barrera, le fue infiel con Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano, la colombiana no ocultó su fastidio.

“Me hubiese encantado responder esa pregunta, no entiendo (Lorena) por qué presionaste el botón rojo”, reclamó la influencer para luego pedir en broma que la retiren del set. “Por favor, seguridad”, mientras hacía un gesto con la mano invitándola a que se vaya.

Sin embargo, Lorena se excusó asegurando que no era conveniente recordar el pasado. “Yo creo que no (era bueno que respondas) ya para qué hablar del pasado”, aclaró,

Ante ello, Beto Ortiz advirtió a Milena Zárate que la pregunta de repuesto que se venía era mucho más picante, pues aludía a un hecho desconocido de su vida: “¿Te detuvieron por tráfico de drogas?”. La colombiana sorprendió al responder que “sí”.