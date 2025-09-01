HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

“¿No entiendo por qué presionaste?”, reclamó Milena Zárate a su amiga en pleno programa de ‘El valor de la verdad’. Involucra a Thamara Gómez, excantante de Corazón Serrano.

Milena Zárate volverá a aparecer el próximo domingo en la segunda entrega de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Milena Zárate volverá a aparecer el próximo domingo en la segunda entrega de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Milena Zárate protagonizó un curioso momento durante su presentación en ‘El valor de la verdad’. Cuando Beto Ortiz terminó de formular la pregunta número siete: “¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Gómez?, la invitada de la colombiana en el sillón blanco, Lorena Livia, presionó sorpresivamente el botón rojo para evitar que respondiera.

Este hecho provocó la incomodidad de la influencer, quien en pleno programa cuestionó la acción de su compañera: “¿No entiendo por qué presionante?”, expuso media molesta. Ante ello, su invitada no se quedó callada y respondió. “Ya para qué hablar del pasado”, mientras Zárate desaprobaba sus palabras con una mirada seria.

PUEDES VER: Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

lr.pe

Milena Zárate ‘pidió a seguridad’ que retire a su compañera del programa

Cuando Milena Zárate se dio cuenta de que su amiga Lorena Livia presionó el botón rojo para evitar que respondiera si su exnovio, el futbolista Tito Barrera, le fue infiel con Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano, la colombiana no ocultó su fastidio.

“Me hubiese encantado responder esa pregunta, no entiendo (Lorena) por qué presionaste el botón rojo”, reclamó la influencer para luego pedir en broma que la retiren del set. “Por favor, seguridad”, mientras hacía un gesto con la mano invitándola a que se vaya.

Sin embargo, Lorena se excusó asegurando que no era conveniente recordar el pasado. “Yo creo que no (era bueno que respondas) ya para qué hablar del pasado”, aclaró,

Ante ello, Beto Ortiz advirtió a Milena Zárate que la pregunta de repuesto que se venía era mucho más picante, pues aludía a un hecho desconocido de su vida: “¿Te detuvieron por tráfico de drogas?”. La colombiana sorprendió al responder que “sí”.  

PUEDES VER: Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

lr.pe
Notas relacionadas
Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

LEER MÁS
Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

LEER MÁS
Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

LEER MÁS
Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

LEER MÁS
Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

LEER MÁS
Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Entretenimiento

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota