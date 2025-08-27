HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

'América hoy' regresó a la señal de América Televisión tras la polémica entre Gisela Valcárcel y el mencionado canal. Así fue cómo se vivieron los primeros instantes del regreso del magazine.

'América hoy' no saldrá de América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/América TV
'América hoy' no saldrá de América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/América TV

'América hoy' regresó a la señal de América Televisión con la regularidad de siempre, pese a que el martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel anunció que el magazine matutino no se transmitiría más por el mencionado canal, aduciendo que le prohibieron el ingreso a las instalaciones de Santa Beatriz. Los primeros instantes de 'AH' llamaron la atención, ya que el set lució vacío por varios segundos, hasta la aparición, en primer lugar, de Janet Barboza, quien fue seguida de Edson Dávila y Valeria Piazza. Ethel Pozo no se hizo presente en la reciente transmisión, ya que se encuentra de viaje en España junto con su hija.

Segundos antes de las 9:30 de la mañana, Verónica Linares cerraba el noticiero de 'América noticias' dándole el pase al programa producido por GV Producciones. Sin embargo, las cámaras 'poncharon' el set vacío del programa matutino, hasta que apareció Janet Barboza, quien dio las palabras iniciales. "Muy buenos días a todos. Empezó 'América hoy', el magazine líder de las mañanas", expresó la 'Rulitos', quien también señaló que contarán toda la verdad detrás de lo sucedido entre Gisela Valcárcel y América TV.

Los primeros instantes del regreso de 'América hoy' en América Televisión

Janet Barboza fue la encargada de dar apertura a 'América hoy' y destacó que, pese a todos los problemas suscitados el martes 26 de agosto, el programa producido por Gisela Valcárcel continúa siendo exitoso. "Somos un programa absolutamente exitoso gracias a un canal exitoso que hace posible que, prácticamente lidere toda la parrilla nacional", expresó.

"Todos se están preguntando 'qué pasó ayer' (...) efectivamente, ayer pasaron cosas que hoy están en las portadas de todos los medios. (...) Todo esto y más, para ambas partes, y sobre todo porque usted siempre busca aquí saber la verdad, les vamos a contar el paso a paso de lo que pasó ayer", indicó Janet, quien luego le dio el pase a Edson Dávila.

"Estoy un poco nervioso, a mí los nervios me invaden", expresó en primer lugar, para luego mandar un fuerte mensaje a todos los detractores de 'América hoy'. "A toda esa gente mala vibra, no solamente somos Ethel, Janet, Valeria y yo, sino que somos todo un equipo que no merece quedarse sin trabajo", expresó visiblemente incómodo.

