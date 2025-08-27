Tras el sorpresivo anuncio de Gisela Valcárcel sobre la aparente cancelación de ‘América hoy’, las redes sociales estallaron en especulaciones. Sin embargo, el miércoles 27 de agosto el programa reapareció en la parrilla de América Televisión, aunque con una notable ausencia: Ethel Pozo. Su inasistencia despertó numerosas interrogantes entre los seguidores del matutino.

Durante la emisión en vivo, Janet Barboza tomó la palabra para aclarar la situación. Con un tono firme, aseguró que había llegado el momento de hablar con objetividad y transparencia. “Todos se preguntan qué pasó y por qué Ethel no está. La verdad es la siguiente”, dijo antes de compartir los detalles reales que circulaban en redes sociales.

¿Qué pasó con Ethel Pozo y por qué no apareció en 'América hoy'?

La ausencia de Ethel Pozo en el reciente retorno de ‘América hoy’ generó múltiples teorías en redes sociales. Algunos usuarios especularon sobre un supuesto distanciamiento con Gisela Valcárcel, mientras otros llegaron a plantear si había abandonado el proyecto repentinamente. Las preguntas más repetidas en redes sociales fueron: “¿Dónde está Ethel?”, “¿Se fue del programa?”, “¿Dejó sola a su madre?”.

Frente a esta ola de rumores, fue Janet Barboza quien despejó las dudas. La conductora reveló que Ethel Pozo se encuentra en España acompañando a su hija mayor, quien está por iniciar una nueva etapa académica en una universidad europea. Esta ausencia, según aclaró Barboza, ya estaba planificada con anticipación y no guarda relación alguna con la polémica surgida tras el mensaje de Gisela Valcárcel del día anterior.

'América hoy' regresó a las pantallas de América Televisión

Pese a que el martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel declaró públicamente que ‘América hoy’ no continuaría, el programa volvió al aire al día siguiente, generando sorpresa entre la audiencia. Durante la transmisión del miércoles 27, sus conductores retomaron el contacto con el público, aclarando que los cambios anunciados no implicaban una salida definitiva.

Janet Barboza fue la primera en hablar frente a cámaras y se refirió directamente a las portadas de medios que reportaron la supuesta cancelación. “Efectivamente, ayer pasaron cosas que están en portadas de todos los medios”, expresó. Con su estilo directo, quiso dar tranquilidad a los televidentes ante la confusión y casi al finalizar el programa, aseguró que 'América hoy' seguiría emitiéndose por la señal de América Televisión.