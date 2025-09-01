HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Milena Zárate revela que encaró a Yordy Reyna tras constantes invitaciones para visitarlo en Alemania: "Me dijo: 'Te pago todo'"

En 'El valor de la verdad', Milena Zárate impactó al revelar detalles sobre su vínculo con el futbolista Yordy Reyna, quien le ofreció que se quedara en su departamento en Alemania.

La artista colombiana Milena Zárate afirmó que su interacción con Yordy Reyna sucedió en 2015 aproximadamente.
La artista colombiana Milena Zárate afirmó que su interacción con Yordy Reyna sucedió en 2015 aproximadamente. | Foto: composición LR/Torpedo de Moscú/Panamericana TV

Milena Zárate volvió a sacudir la pantalla chica con su participación en 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto. Sentada en el sillón rojo frente a Beto Ortiz, la artista colombiana compartió una serie de revelaciones sobre su vida privada, pero fue una confesión en particular la que captó la atención del público: su inesperado vínculo con el futbolista Yordy Reyna.

Según contó, Reyna la invitó a viajar a Alemania cuando él se encontraba trabajando en ese país, alrededor del año 2015. "Me dijo: 'Te pago todo'", afirmó. Aunque la interacción nunca pasó del plano digital, la artista colombiana no dudó en ponerle un alto al sentirse incómoda con las intenciones del jugador.

PUEDES VER: La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

lr.pe

Milena Zárate confiesa que Yordy Reyna la invitó a Alemania

Milena Zárate relató que conoció a Yordy Reyna a través de Messenger, en un momento en que su vida personal atravesaba una etapa complicada. Según su testimonio, fue el futbolista quien inició la conversación, enviándole saludos y consejos tras el escándalo con Edwin Sierra. Con el tiempo, la comunicación se volvió más frecuente y Reyna le pidió su número de WhatsApp. "Conversábamos una vez al día, cada dos días. Me contaba cómo era el país, la comida, sus entrenamientos", recordó.

La relación virtual tomó un giro inesperado cuando Reyna le propuso viajar a Alemania. "Hasta que me dice 'cuando quieras, vienes'. Yo le dije 'en algún momento iré con mi gorda'. Siempre me daba mi lugar", afirmó.

PUEDES VER: Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

lr.pe

Milena Zárate encaró a Yordy Reyna tras invitaciones reiteradas a Alemania

En esa línea, Milena Zárate reveló en 'El valor de la verdad' que más adelante hubo un punto de quiebre en el cual ella decidió encarar al futbolista. Me dijo: "Vente, te quedas en mi apartamento, yo te pago todo", reveló. La propuesta, lejos de halagarla, la incomodó. "Yo le dije: 'No, mi amor, yo tengo para pagar mi pasaje. Si voy, voy con mi hija. Mi hija es mi maleta para todos lados'". Según la artista, la forma en que el futbolista insistió fue lo que la llevó a cortar toda comunicación.

Milena dejó claro que nunca llegó a conocer a Yordy Reyna en persona. Incluso cuando él volvió a Lima y le escribió para verse, ella lo ignoró. "Me dijo que estaba en Lima, pero lo dejé en visto", confesó. Para la expareja de Edwin Sierra, lo más importante era mantener sus principios intactos. "La manera en que me habló: 'yo te llevo y te traigo porque soy yo', eso me molestó. De ahí no le volví a hablar".

Más allá del episodio, Milena aprovechó para reflexionar sobre lo que valora en una persona. "Algo que yo rescato es cómo alguien sale adelante, cómo se forja una vida con esfuerzo, sobre todo cuando ha pasado por situaciones muy complicadas", dijo. La colombiana fue tajante al marcar distancia con ciertos perfiles: "No me gusta un hombre que porque tiene dinero... o esos pobres recién levantados", sentenció en el sillón rojo de Beto Ortiz.

