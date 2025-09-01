Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

La polémica vuelve a encenderse entre las hermanas Ortega-Zárate. Luego de las explosivas declaraciones de Milena Zárate en el programa 'El valor de la verdad' (EVDLV), donde expuso momentos íntimos y dolorosos de su historia familiar, la respuesta de su hermana Greisy Ortega no se hizo esperar.

Greisy, visiblemente afectada por las revelaciones, salió al frente para desmentir algunos de los dichos de Milena y acusarla de aprovechar los reflectores para victimizarse. A través de declaraciones públicas, aseguró que la verdad tiene más de una versión y que no está dispuesta a quedarse callada ante lo que considera ataques y exageraciones de su hermana.

¿Qué dijo Greisy Ortega tras las revelaciones de Milena Zarate en El valor de la verdad?

A través de su cuenta de Instagram, Greisy publicó un contundente mensaje: "Mitómana y payasa. Hoy la condecoró. Qué buena mentirosa nos resultó. #LaSinPecados", escribió, sin mencionar directamente a Milena, pero dejando claro a quién iba dirigido el dardo.

Greissy Ortega vía Instagram.

Este nuevo capítulo en la larga y tensa historia entre ambas hermanas sigue sin darse tregua, no solo por la crudeza de las palabras, sino por la aparente imposibilidad de reconciliación entre ambas. Mientras Milena Zárate se sentaba en el temido "sillón rojo" de Beto Ortiz para compartir su versión de los hechos, incluyendo detalles sobre traiciones, agresiones verbales, y dolorosas verdades familiares, Greisy decidía responder desde sus redes sociales.

Cabe recordar que la relación entre las hermanas lleva años marcada por conflictos públicos, reproches cruzados y tensos enfrentamientos, tanto en televisión como fuera de ella. En esta oportunidad, la aparición de Milena en 'EVDLV' reabrió heridas que, al parecer, nunca llegaron a cerrarse del todo. Greisy, quien también pasó por el programa hace una semana, reveló entonces su versión de los hechos.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento oficial de parte de Milena tras el mensaje de su hermana, pero todo indica que este conflicto está lejos de llegar a su fin. Lo cierto es que, pese a los años y las cámaras, las hermanas no logran conciliar sus diferencias.

