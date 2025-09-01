HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

La colombiana Milena Zárate aclaró en 'El valor de la verdad' si realmente viajó al extranjero para reencontrarse con el futbolista Yordy Reyna.

La cantante colombiana revela su conversación con el futbolista.

Milena Zárate volvió a acaparar la atención del público al revelar un episodio desconocido de su vida sentimental durante su participación en el programa 'El valor de la verdad'. Con la franqueza que la caracteriza, la cantante se sentó en el recordado sillón rojo para confesar que el futbolista Yordy Reyna la invitó a Alemania, detalle que sorprendió a más de uno en el set y entre los televidentes. La artista no solo precisó cuándo ocurrió este acercamiento, sino que también se animó a contar qué sucedió entre ellos.

Las revelaciones de Milena Zárate en 'El valor de la verdad' no pasaron desapercibidas. La cantante, fiel a su estilo directo, sorprendió al destapar un capítulo poco conocido de su vida sentimental vinculado al futbolista Yordy Reyna.

Milena Zarate sorprende con su revelación sobre conversaciones con Yordy Reyna 

Milena Zárate sorprendió al destapar un capítulo poco conocido de su vida privada. La colombiana confesó que, tras su mediática separación con Edwin Sierra, inició comunicación con el futbolista Yordy Reyna. Según su propio testimonio, este acercamiento se dio hace aproximadamente diez años, en una etapa en la que ella buscaba rehacer su vida sentimental.

“Con Yordy nos conocimos por Messenger, él me escribió. No me acuerdo cómo empezó la conversación, creo que por mi problema. Me dio un consejo, no me acuerdo. Te estoy hablando de hace años“, dijo la colombiana en inicio a Beto Ortíz.

“Me contaba cómo era el país, de la comida, hablábamos ocasionalmente y me pidió mi número de WhatsApp y se lo di. Hablábamos una vez al día cada dos días más o menos. Hasta que me dice que cuando quiera podía ir”, agregó.

“Yo me daba mi lugar y me dijo: ‘Ven, yo te pago todo’. Cuando me habla en ese plan, le digo: ‘No, yo puedo pagarme un pasaje y cuando vaya, voy con mi hija’. La manera como me habló, me molestó. Después de eso no le volví a hablar”, concluyó.

