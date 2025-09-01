Christian Domínguez se presentó en 'Ponte en la cola', donde fue consultado sobre el conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León, así como sobre la abrupta salida de este último de las instalaciones del programa. Aunque evitó entrar en detalles, el cantante dejó clara su postura frente a la situación: "Un tema de respeto a mi señora", dijo, subrayando con firmeza pero calma que no se involucrará públicamente mientras el proceso se mantenga dentro de los canales legales. Su declaración llega semanas después de que León abandonara el mismo set, el pasado 8 de agosto, tras ser interrogado sobre las acusaciones de violencia física contra Tarazona.

Domínguez explicó que su decisión de mantenerse al margen responde, en parte, a una petición de Stephano, el hijo mayor de Karla y Leonard, a quien él considera como suyo. "Papá, por favor hazlo por mí", habría sido el pedido del adolescente, según relató el cantante. Esa relación, construida con el tiempo, ha sido clave para que Domínguez evite confrontaciones públicas, aunque dejó claro que hay límites que no está dispuesto a permitir.

Christian Domínguez lanza contundente mensaje en apoyo a Karla Tarazona

Durante la entrevista en 'Ponte en la cola', Domínguez destacó que Karla Tarazona está manejando el conflicto de forma legal y que él respeta ese proceso. "Ella lo maneja muy bien y lo maneja como tiene que ser, de manera legal, que es lo correcto", afirmó. Si bien no confirmó si existe un juicio en curso, sí advirtió que no tolerará que el tema se discuta fuera de los canales formales: "Acá lo incorrecto es cuando se comienza a hablar fuera de lo legal. Si las cosas se hablan fuera de lo legal, yo sí entro a tallar".

Consultado sobre la posibilidad de encontrarse con Leonard León en algún evento, Domínguez respondió con firmeza: "Yo no tengo problema, porque encima yo tengo un tema con mis hijos… Ellos saben que la única posibilidad para que yo haga una cosa que yo no quiero hacer de cualquier tipo es cuando hay una falta de respeto a su madre", afirmó.

En esa línea, el cantante de cumbia agregó: "Yo siempre me he mantenido al margen y no he opinado en muchas cosas sobre todo porque mi hijo mayor me decía: 'Papá, por favor, hazlo por mí'. Él ya es grande, va a cumplir 16 años. Hoy no lo hago porque él me lo ha pedido y sabe que la única manera para que yo haga otra cosa, diga otra cosa o actúe de otra forma es que le falten el respeto a su madre". La referencia a Stephano fue clara, aunque no mencionó su nombre directamente. Tanto Karla como Domínguez han compartido públicamente que el adolescente lo llama "papá", lo que refuerza el vínculo que sostiene su postura.

Leonard León abandona set de 'Ponte en la cola'

El pasado 8 de agosto, Leonard León fue invitado al mismo programa, pero su participación terminó de forma abrupta. Tras una pregunta directa sobre si había agredido físicamente a Karla Tarazona en el pasado, el cantante se levantó del asiento y abandonó el set sin responder. El momento generó incomodidad entre los conductores Micheille Soifer y Ricardo Rondón, y no pasó desapercibido en redes sociales.

Christian Domínguez, por su parte, ha optado por una postura centrada en su familia. Aunque evita la confrontación directa, fue enfático al declarar que él no intervendrá mientras se mantenga el respeto hacia Karla y el proceso legal.