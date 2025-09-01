HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Espectáculos

Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

El cantante Christian Domínguez se pronunció luego de que Leonard León abandonara el set de 'Ponte en la cola' tras ser interrogado sobre las acusaciones de agresión física en agravio de Karla Tarazona.

Christian Domínguez tiene un hijo con Karla Tarazona y quiere como propios a los dos hijos que ella tuvo con Leonard León.
Christian Domínguez tiene un hijo con Karla Tarazona y quiere como propios a los dos hijos que ella tuvo con Leonard León. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Christian Domínguez se presentó en 'Ponte en la cola', donde fue consultado sobre el conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León, así como sobre la abrupta salida de este último de las instalaciones del programa. Aunque evitó entrar en detalles, el cantante dejó clara su postura frente a la situación: "Un tema de respeto a mi señora", dijo, subrayando con firmeza pero calma que no se involucrará públicamente mientras el proceso se mantenga dentro de los canales legales. Su declaración llega semanas después de que León abandonara el mismo set, el pasado 8 de agosto, tras ser interrogado sobre las acusaciones de violencia física contra Tarazona.

Domínguez explicó que su decisión de mantenerse al margen responde, en parte, a una petición de Stephano, el hijo mayor de Karla y Leonard, a quien él considera como suyo. "Papá, por favor hazlo por mí", habría sido el pedido del adolescente, según relató el cantante. Esa relación, construida con el tiempo, ha sido clave para que Domínguez evite confrontaciones públicas, aunque dejó claro que hay límites que no está dispuesto a permitir.

PUEDES VER: Christian Domínguez rompe su silencio tras los juicios ganados por Leonard León contra Karla Tarazona: “Mis hijos ya son grandes”

lr.pe

Christian Domínguez lanza contundente mensaje en apoyo a Karla Tarazona

Durante la entrevista en 'Ponte en la cola', Domínguez destacó que Karla Tarazona está manejando el conflicto de forma legal y que él respeta ese proceso. "Ella lo maneja muy bien y lo maneja como tiene que ser, de manera legal, que es lo correcto", afirmó. Si bien no confirmó si existe un juicio en curso, sí advirtió que no tolerará que el tema se discuta fuera de los canales formales: "Acá lo incorrecto es cuando se comienza a hablar fuera de lo legal. Si las cosas se hablan fuera de lo legal, yo sí entro a tallar".

Consultado sobre la posibilidad de encontrarse con Leonard León en algún evento, Domínguez respondió con firmeza: "Yo no tengo problema, porque encima yo tengo un tema con mis hijos… Ellos saben que la única posibilidad para que yo haga una cosa que yo no quiero hacer de cualquier tipo es cuando hay una falta de respeto a su madre", afirmó.

PUEDES VER: Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

lr.pe

En esa línea, el cantante de cumbia agregó: "Yo siempre me he mantenido al margen y no he opinado en muchas cosas sobre todo porque mi hijo mayor me decía: 'Papá, por favor, hazlo por mí'. Él ya es grande, va a cumplir 16 años. Hoy no lo hago porque él me lo ha pedido y sabe que la única manera para que yo haga otra cosa, diga otra cosa o actúe de otra forma es que le falten el respeto a su madre". La referencia a Stephano fue clara, aunque no mencionó su nombre directamente. Tanto Karla como Domínguez han compartido públicamente que el adolescente lo llama "papá", lo que refuerza el vínculo que sostiene su postura.

Leonard León abandona set de 'Ponte en la cola'

El pasado 8 de agosto, Leonard León fue invitado al mismo programa, pero su participación terminó de forma abrupta. Tras una pregunta directa sobre si había agredido físicamente a Karla Tarazona en el pasado, el cantante se levantó del asiento y abandonó el set sin responder. El momento generó incomodidad entre los conductores Micheille Soifer y Ricardo Rondón, y no pasó desapercibido en redes sociales.

Christian Domínguez, por su parte, ha optado por una postura centrada en su familia. Aunque evita la confrontación directa, fue enfático al declarar que él no intervendrá mientras se mantenga el respeto hacia Karla y el proceso legal.

Notas relacionadas
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “Qué fogosos”

‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “Qué fogosos”

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

LEER MÁS
Ethel Pozo se conmueve al anunciar dura decisión de su hija mayor con sensible mensaje: "Difícil describir mis sentimientos"

Ethel Pozo se conmueve al anunciar dura decisión de su hija mayor con sensible mensaje: "Difícil describir mis sentimientos"

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota