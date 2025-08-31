Abel Lobatón ignora críticas de Melissa Klug tras tildarlo de 'padre ausente': "Yo estoy feliz"

Desde hace años, la figura de Abel Lobatón ha estado envuelta en la controversia por su distanciamiento con sus hijas, fruto de su relación pasada con la empresaria Melissa Klug. Recientemente, el tema volvió a encenderse tras las declaraciones de la madre y su hija Samahara Lobatón, quienes reiteraron su postura sobre la ausencia del exdelantero en sus vidas.

El exjugador del CNI de Iquitos fue abordado por la prensa para conocer su reacción, luego de que Klug lo calificara como un padre que no estuvo presente. Fiel a su estilo reservado, Lobatón optó por restarle importancia a los comentarios y afirmó estar enfocado en su presente: “Yo estoy feliz, desconectado de todo y de todos, solo mi día a día es fútbol y mi club CNI de Iquitos”, expresó.

Melissa Klug y su testimonio sobre la ausencia paterna

Durante su participación en el programa 'Esta noche', conducido por la 'Chola Chabuca', Melissa Klug no dudó en revelar detalles de su relación pasada con Abel Lobatón y cómo ella asumió sola la crianza de sus hijas. La empresaria se mostró firme al asegurar que fue tanto madre como padre para Samahara y Melissa:

“Ya mis hijas están grandes, no lo necesitaron. Siempre estuve yo para sacarlas adelante, eso fue lo que hice. Formé unas mujeres fuertes, responsables, y yo siento que si les hizo falta o no, yo siempre estuve como mapa (madre y padre)”, declaró Klug el pasado 23 de agosto en el mencionado espacio televisivo.

Samahara también rompió su silencio sobre su padre

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, también dio su testimonio en el recordado programa ‘El valor de la verdad’. En el famoso “sillón rojo”, la joven influencer aseguró que durante su infancia vio como figura paterna a Jefferson Farfán, expareja de su madre, debido a la ausencia del exfutbolista.

“Siempre estuvo para nosotras. En ese momento veía como figura paterna a Jefferson porque mi padre estaba ausente, nunca estuvo ahí para nosotras, esa es la verdad”, confesó Samahara frente a las cámaras.