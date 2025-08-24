HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug respondió a quienes la tildan de "mala madre" y defendió a su hija Samahara Lobatón, aclarando que no la está "copiando" al tener su tercer bebé.

Melissa Klug habló sobre las críticas a Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram/AméricaTV
Melissa Klug habló sobre las críticas a Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram/AméricaTV

Melissa Klug fue la invitada especial en ‘Está Noche’ este sábado 23 de agosto, donde respondió a las críticas que ha recibido en los últimos años, especialmente aquellas que la tildan de “mala madre” por las decisiones de su hija Samahara Lobatón. Algunos comentarios aseguran que la joven estaría copiando a su madre al tener su tercer bebé en un corto período de tiempo.

Frente a estas versiones, la popular ‘Blanca de Chucuito’ defendió la maternidad de su hija. “Ella es una mujer hecha y derecha, y decide tener a sus hijos. Ella ama ser mamá y si es criticada por eso, nadie los mantiene, la única que los mantiene es ella”, afirmó, subrayando el compromiso de Samahara con su rol como madre.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con Greissy Ortega: hora, canal y dónde ver el programa en Panamericana

lr.pe

Melissa Klug defiende las decisiones de su hija Samahara y responde a las críticas

Durante su entrevista, Melissa Klug se refirió a las críticas que ha recibido por el comportamiento de su hija mayor, Samahara Lobatón, especialmente sobre cómo enfrenta su maternidad y su vida personal. La empresaria enfatizó que sus hijas son mayores de edad y responsables de sus decisiones. “Dicen que soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla, no orientarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad, han elegido su camino. Una como madre siempre va a estar ahí, pero son sus experiencias, errores, vivencias y por eso no me pueden decir mala madre”, señaló.

La empresaria también explicó que, aunque se ve reflejada en su hija por haber sido madre joven, ambas poseen caracteres diferentes. “En carácter, ella dice que podemos tener el mismo, pero no lo tenemos”, afirmó, tras las declaraciones de Samahara en ‘El valor de la verdad’.

Respecto al tercer embarazo de su hija, Melissa Klug indicó que ha sido objeto de críticas, pero defendió la decisión de Samahara y su derecho a vivir su maternidad: “Ahí es donde dicen: ‘está copiando a la madre’ (…) Los comentarios de los demás no valen, porque no están en sus zapatos. Ella lo decidió y es feliz”.

PUEDES VER: Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: 'Yo no vivo con mi mamá'

lr.pe

Melissa Klug se refirió a la falta de Abel Lobatón en la crianza de sus hijas

En otro momento de la entrevista con La Chola Chabuca, Melissa Klug se refirió a la ausencia de Abel Lobatón en la vida de sus hijas, Samahara y Melissa. La empresaria fue clara al afirmar que sus hijas nunca necesitaron de su padre, ya que ella asumió ambos roles dentro de la familia.

“Ya mis hijas están grandes, no lo necesitaron. Siempre estuve yo para sacarlas adelante, eso es lo que hice. Formé unas mujeres fuertes, responsables. Bueno, yo siento que si les hizo falta o no, yo siempre estuve presente como ‘mapa’: mamá y papá”, señaló la empresaria, resaltando su compromiso y dedicación hacia sus hijas.

