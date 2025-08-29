HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Espectáculos

¿Quién es Milena Zárate, invitada de 'El valor de la verdad' en vivo?

Entre sus confesiones en 'El valor de la verdad', la actriz colombiana Milena Zárate adelantó que revelará polémicos detalles de su vida relacionados con Jonathan Maicelo.

¿Quién es Milena Zárate, invitada de 'El valor de la verdad' en vivo?. Foto: captura YouTube
¿Quién es Milena Zárate, invitada de 'El valor de la verdad' en vivo?. Foto: captura YouTube

Este domingo 31 de agosto, 'El valor de la verdad' emitirá una de sus ediciones más intensas de la temporada con la participación de Milena Zárate, actriz y hermana de Greissy Ortega, ambas recordadas por la polémica relación que mantuvieron con el comediante Edwin Sierra. La colombiana se sentará en el sillón rojo para destapar aspectos desconocidos de su vida personal, familiar y sentimental.

La expectativa en torno a su presencia es alta, no solo por su historial mediático, sino también por los avances del programa, que anticipan revelaciones sobre la complicada relación fraternal con Greissy Ortega. Además, Zárate confesará el 'affaire' que vivió con el exboxeador Jonathan Maicelo, vínculo que habría surgido mientras él aún estaba casado.

PUEDES VER: Milena Zárate confirma que tuvo 'affaire' con Jonathan Maicelo mientras él estaba casado: 'Iba a mi apartamento'

lr.pe

¿Quién es Milena Zárate, la próxima invitada de 'El valor de la verdad'?

Milena Zárate es una cantante, modelo y personalidad de televisión colombiana que ha desarrollado gran parte de su carrera mediática en Perú. Saltó a la fama tras su relación con el humorista Edwin Sierra, con quien tiene una hija, Kristell; ese vínculo generó notoriedad a raíz de un escándalo familiar que involucró a su hermana Greissy Ortega. Además de su faceta artística, Zárate ha participado en diversos programas de entretenimiento peruano, como El Gran Show y Bailando por un Sueño, incursionando también en la actuación y generando polémica con sus papeles provocativos.

La trayectoria de Milena Zárate también ha estado marcada por experiencias personales difíciles: cuando tenía 20 años, padeció cáncer de piel, lo que le llevó a someterse a varias cirugías reconstructivas en la nariz y atravesar una fuerte depresión. Además, ha anunciado un proyecto autobiográfico en formato de miniserie titulado “La verdad la sé yo”, donde planea compartir públicamente detalles crudos de su vida, incluidas situaciones traumáticas.

PUEDES VER: Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: 'Me escupió'

lr.pe

Milena Zárate confiesa su romance con Jonathan Maicelo

La artista colombiana Milena Zárate ha desatado controversia tras confirmar públicamente que mantuvo un 'affaire' con el exboxeador Jonathan Maicelo cuando este aún estaba casado. "Siempre iba a mi apartamento", confesó en el avance de 'El valor de la verdad', programa en el que participará este domingo 31 de agosto para revelar episodios íntimos de su vida, incluyendo nuevas tensiones con su hermana Greissy Ortega. Su declaración representa un giro inesperado en una historia que muchos consideraban cerrada.

