Entretenimiento

¿Dónde ver ‘El valor de la verdad’ en vivo con Milena Zárate?

Milena Zárate regresa este domingo 31 de agosto a 'El valor de la verdad' para responderle con todo a su hermana Greyssi Ortega. Descubre en qué canal y plataformas seguir todas sus confesiones.

'EVDLV' con Milena Zárate se estrena el domingo 31 de agosto. Foto: Panamericana
'EVDLV' con Milena Zárate se estrena el domingo 31 de agosto. Foto: Panamericana | panamericana

Milena Zárate regresa a ‘El valor de la verdad’ este domingo 31 de agosto para protagonizar una de las emisiones más esperadas del programa de Beto Ortiz. La cantante colombiana promete responder sin filtros a su hermana Greyssi Ortega, quien estuvo en la última edición, y revelar nuevos episodios de la tormentosa relación que ambas han mantenido a lo largo de los años, marcada por el romance clandestino de Greyssi con la entonces pareja y padre de la hija de Milena, Edwin Sierra.

La emisión está programada para las 10:00 p. m., inmediatamente después de Panorama, a través de la señal abierta de Panamericana Televisión (Canal 5). Además, el episodio podrá verse en simultáneo de manera online, lo que permitirá a los seguidores en el extranjero y a quienes no cuenten con señal abierta disfrutar de las confesiones de Zárate sin restricciones.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

La edición de ‘El valor de la verdad’ con Milena Zárate se transmitirá a las 10:00 p. m. a través de Panamericana Televisión (Canal 5 en señal abierta). Como es usual, el episodio estará disponible en simultáneo mediante su canal oficial de YouTube, lo que permitirá seguir la emisión desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, celular o tablet. Además, una vez finalizado el programa, las confesiones podrán reproducirse nuevamente en la plataforma digital en el horario que mejor se adapte a los usuarios.

En esta entrega, Milena Zárate vuelve al sillón rojo para hablar sobre el conflicto con Greyssi Ortega, incluyendo la última discusión que sostuvieron en el estacionamiento de América TV y recordará los momentos en que su hermana menor le pidió perdón por la traición con Edwin Sierra. Asimismo, se sincerará sobre su vínculo con el exboxeador Jonathan Maicelo, quien en su participación aseguró que mantuvieron un romance pese a que él seguía en una relación con su esposa.

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

Los fans en Perú pueden seguir ‘El valor de la verdad’ a través de Panamericana (canal 5 en señal abierta), además de encontrarse disponible en los principales operadores de cable y satélite: Movistar TV (canal 105), Claro TV (canal 5) y DirecTV (canal 195), donde forma parte de la parrilla básica.

Para el público que reside en el extranjero, la alternativa es el canal oficial de Panamericana en YouTube, que transmite en directo y sin limitaciones geográficas. De esta forma, cualquier persona con conexión a internet podrá disfrutar del programa en tiempo real desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de VPN ni suscripciones adicionales.

