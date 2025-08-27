Milena Zárate aparecerá en el 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto. | Foto: composición LR/El valor de la verdad

Milena Zárate aparecerá en el 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto. | Foto: composición LR/El valor de la verdad

La polémica entre las hermanas colombianas vuelve a encender la farándula peruana. Este sábado, Milena Zárate se sentará en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad', en una edición que anticipa revelar nuevos episodios de violencia y acusaciones familiares. La participación fue confirmada este miércoles 27 de agosto por Beto Ortiz, quien compartió un adelanto en sus redes sociales que ya está generando revuelo.

En el avance, Milena muestra una grabación en la que Greissy Ortega pierde el control y le escupe en el rostro mientras la acusa de ser el motivo de su infelicidad. El episodio se suma a la reciente aparición de Greissy en el mismo programa, donde lanzó duras declaraciones contra Milena, incluyendo una retención contra su voluntad y presuntos maltratos hacia sus hijos.

Milena Zárate expone altercado con Greissy Ortega en avance de 'El valor de la verdad'

En el adelanto compartido por Beto Ortiz, Milena revela imágenes de una tensa confrontación con su hermana Greissy, quien —según muestra el video— la escupió mientras le gritaba en plena calle. "Empieza a pegarle a mi carro y en eso que está hablando, viene y me escupe", detalló la artista.

La disputa entre las hermanas Zárate se remonta a más de una década, cuando Greissy confesó haber tenido una relación con Edwin Sierra —entonces pareja de Milena— mientras aún era menor de edad. Desde entonces, el conflicto ha estado marcado por acusaciones cruzadas, sospechas de abuso y tensos enfrentamientos mediáticos. Esta nueva edición de 'El valor de la verdad' vuelve a poner en el centro del debate una historia familiar que no ha dejado de escandalizar.

¿Cuándo aparecerá Milena Zárate en 'El valor de la verdad'?

Milena Zárate regresa al sillón rojo de 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto, exactamente una semana después de la polémica participación de su hermana Greissy Ortega. Como cada semana, el programa será emitido por la señal de Panamericana Televisión aproximadamente a las 10.00 p. m., después de 'Panorama'.

'EVDL' describe en su avance que Milena "vuelve al sillón rojo para cerrar el círculo tóxico que envenena su alma y corazón". En esta edición, también confirmaría que tuvo un 'affaire' con Jonathan Maicelo mientras él estaba casado, pese a haberlo negado públicamente.