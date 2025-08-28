Yonathan Horna, más conocido en la farándula como Youna, compartió en redes sociales un emotivo mensaje de despedida para su hija de 4 años, fruto de su relación con Samahara Lobatón. Tras estar casi un mes en Estados Unidos, país donde él reside actualmente, la pequeña regresó a Perú para reencontrarse con su madre.

En su publicación, el barbero expresó la tristeza que le generó la separación, pero también su compromiso de seguir esforzándose por estar cerca de ella. “Te voy a extrañar demasiado, mi vida. Pasamos este casi mes juntos de una manera increíble. Me dejas triste, pero con muchas ganas de seguir luchando por ti, para que podamos pasar más tiempo juntos”, señaló.

Youna se despide de su hija en Estados Unidos

A través de sus historias de Instagram, Youna compartió un tierno video en el que se ve a su pequeña dirigiéndose a la sala de embarque del aeropuerto, mientras él le dice “te amo” y ella responde con un “yo también”. Como descripción del clip, el barbero escribió: “Y se fue mi vida”, dejando en evidencia lo difícil que fue para él la separación después de haber pasado tres semanas juntos y recuperar parte del tiempo tras estar separados un año.

En otra historia, el barbero publicó una fotografía de la niña acompañada de un conmovedor mensaje en el que reafirmó su amor y su entrega como padre. “De no dejar que nos separen nunca y de seguir esforzándome porque nunca se te borre esa hermosa sonrisa del rostro. Te amo como no tienes idea, eres el amor de mi vida y mi complemento perfecto. Papi siempre estará aquí pase lo que pase, hasta quedarme sin fuerzas”, expresó con emoción.

En su perfil, Youna también compartió algunos recuerdos de las actividades realizadas junto a su hija durante su estadía en Estados Unidos, entre ellas un paseo a Disney. Sin embargo, la alegría de esos momentos terminó empañada por una nueva controversia con Samahara Lobatón.

Youna y Samahara Lobatón protagonizaron nuevo enfrentamiento

Como se recuerda, días atrás, la influencer acusó públicamente al barbero de ser violento y de no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia la menor. “Él no pasa ni lo que dijo que podía pasar. Nadie le pide millones. 500 dólares fue el acuerdo y todos los meses tiene problemas (para pagar)”, dijo Samahara Lobatón a Instarándula

Por su parte, Youna sostuvo que ella lo amenazaba y filtró un audio en donde le pedía un exorbitante monto de dinero para el colegio de su hija, pese a que el trabaja como barbero. “No es mi realidad, es tu realidad… Tú te metiste con un barbero de barrio, no te metiste con un futbolista profesional”, le respondía él.