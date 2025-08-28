HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Espectáculos

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Youna expresó su profunda tristeza por tener que separarse de su hija de 4 años, quien regresó a Perú para encontrarse con su madre Samahara Lobatón.

Youna y su hija con Samahara Lobatón tomaron caminos separados. Foto: Composición LR/Instagram
Youna y su hija con Samahara Lobatón tomaron caminos separados. Foto: Composición LR/Instagram | Instagram

Yonathan Horna, más conocido en la farándula como Youna, compartió en redes sociales un emotivo mensaje de despedida para su hija de 4 años, fruto de su relación con Samahara Lobatón. Tras estar casi un mes en Estados Unidos, país donde él reside actualmente, la pequeña regresó a Perú para reencontrarse con su madre.

En su publicación, el barbero expresó la tristeza que le generó la separación, pero también su compromiso de seguir esforzándose por estar cerca de ella. “Te voy a extrañar demasiado, mi vida. Pasamos este casi mes juntos de una manera increíble. Me dejas triste, pero con muchas ganas de seguir luchando por ti, para que podamos pasar más tiempo juntos”, señaló.

PUEDES VER: Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: 'El que yapea primero se lo lleva'

lr.pe

Youna se despide de su hija en Estados Unidos

A través de sus historias de Instagram, Youna compartió un tierno video en el que se ve a su pequeña dirigiéndose a la sala de embarque del aeropuerto, mientras él le dice “te amo” y ella responde con un “yo también”. Como descripción del clip, el barbero escribió: “Y se fue mi vida”, dejando en evidencia lo difícil que fue para él la separación después de haber pasado tres semanas juntos y recuperar parte del tiempo tras estar separados un año.

En otra historia, el barbero publicó una fotografía de la niña acompañada de un conmovedor mensaje en el que reafirmó su amor y su entrega como padre. “De no dejar que nos separen nunca y de seguir esforzándome porque nunca se te borre esa hermosa sonrisa del rostro. Te amo como no tienes idea, eres el amor de mi vida y mi complemento perfecto. Papi siempre estará aquí pase lo que pase, hasta quedarme sin fuerzas”, expresó con emoción.

En su perfil, Youna también compartió algunos recuerdos de las actividades realizadas junto a su hija durante su estadía en Estados Unidos, entre ellas un paseo a Disney. Sin embargo, la alegría de esos momentos terminó empañada por una nueva controversia con Samahara Lobatón.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está 'recuperando su confianza' tras su separación: 'Nadie lo obligó a casarse'

lr.pe

Youna y Samahara Lobatón protagonizaron nuevo enfrentamiento

Como se recuerda, días atrás, la influencer acusó públicamente al barbero de ser violento y de no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia la menor. “Él no pasa ni lo que dijo que podía pasar. Nadie le pide millones. 500 dólares fue el acuerdo y todos los meses tiene problemas (para pagar)”, dijo Samahara Lobatón a Instarándula

Por su parte, Youna sostuvo que ella lo amenazaba y filtró un audio en donde le pedía un exorbitante monto de dinero para el colegio de su hija, pese a que el trabaja como barbero. “No es mi realidad, es tu realidad… Tú te metiste con un barbero de barrio, no te metiste con un futbolista profesional”, le respondía él.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

LEER MÁS
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS
Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: "En su momento, voy a declarar”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: "En su momento, voy a declarar”

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está “recuperando su confianza” tras su separación: “Nadie lo obligó a casarse”

Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está “recuperando su confianza” tras su separación: “Nadie lo obligó a casarse”

LEER MÁS
¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

LEER MÁS
"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Marisol y Yahaira Plasencia lanzan canción 'Mala amiga' y las redes explotan por posible dardo a Leslie Shaw: "Sóbate"

Marisol y Yahaira Plasencia lanzan canción 'Mala amiga' y las redes explotan por posible dardo a Leslie Shaw: "Sóbate"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Espectáculos

Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

Concierto de Green Day en Estadio San Marcos HOY: apertura de puertas, posibles canciones y más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota