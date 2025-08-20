HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

Magaly Medina cuestionó a Samahara Lobatón por el elevado costo de la matrícula escolar de su hija y deslizó dudas sobre su situación económica.

Magaly Medina cuestionó a Samahara por matricula de 30.000 soles.
Magaly Medina cuestionó a Samahara por matricula de 30.000 soles. | Foto: Composicion LR

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina no dudó en dar su opinión sobre la polémica protagonizada por Samahara Lobatón y su expareja Youna. La periodista comentó acerca del controversial pedido de la hija de Melissa Klug, quien habría solicitado 30.000 soles al padre de su hija para cubrir la matrícula de un exclusivo colegio particular. "Una matrícula de 30.000 soles, ¿en qué tipo de colegio va a poner a su hija Samahara?", cuestiono Medina a Samahara.

Magaly cuestionó de manera directa la capacidad económica de Samahara y dejo entrever que la influencer podría estar cargando con más responsabilidades de las que admite. "Ahora bueno, será el caso que también estará manteniendo a Brian, eso es algo que no sabemos", comentó la presentadora. Además, comparó la situación con lo ocurrido en su pasada relación con Youna, cuando ella misma aseguró públicamente que lo mantenía. Las declaraciones de Medina también alcanzaron a Bryan Torres, pareja actual de Lobatón, a quien puso en duda respecto a su estabilidad laboral como cantante de orquesta.

PUEDES VER: Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

lr.pe

Samahara Lobatón y Youna: una relación marcada por conflictos

Magaly también relató que Lobatón justificó su aparición en el programa 'El valor de la verdad' al decir que necesitaba el dinero para la educación de su hija. “Ella justifica su participación diciendo: ‘Yo necesitaba esa plata para matricular a tu hija, así que ahora tú te callas y no vayas a hablar’”, citó la periodista. De este modo, dejó entrever que la influencer recurre a este tipo de argumentos cuando discute con el padre de su menor. Sin embargo, añadió que no le parece correcto que la influencer utilice esa razón para justificar hablar mal del padre de su hija y exigirle que no se pronuncie al respecto.

En respuesta, Youna respondió desde Estados Unidos que trabaja duro para enviar dinero a su hija, y que otro padre en Perú no hace, a lo que Medina definió la situación como un enfrentamiento interminable. "Es una bronca de nunca acabar, ellos dos no terminaron bien" comento Magaly.

