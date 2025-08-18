HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'Youna', expareja de Samahara Lobatón, critica fuertemente a la influencer luego de su aparición en el EVDLV: ''Fueron 5 años de tortura a tu lado''

Samahara Lobatón ha generado controversia tras sus confesiones en el programa de Beto Ortiz, provocando una ola de reacciones en el mundo del espectáculo peruano.

'Youna' se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la reciente aparición de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'.
'Youna' se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la reciente aparición de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/América TV/IG - Youna

Luego de su reciente aparición en el programa de Beto Ortiz, Samahara Lobatón desató muchas reacciones dentro del mundo del espectáculo peruano por sus confesiones. Sin embargo, a la expareja de la influencer, al parecer, no le gustó para nada que expusiera asuntos personales frente a toda la audiencia televisiva.

Las declaraciones de 'Youna' en contra de Samahara Lobatón

Tras ganar S/20.000 por su participación en 'El valor de la verdad', Jonathan Horna, el exnovio de Samahara Lobatón, decidió pronunciarse a través de las redes sociales y compartió varios mensajes a través de Instagram para desmentir todas las revelaciones de la empresaria en el programa de Beto Ortiz: "Yo sí tengo muchas pruebas. Te pedí que me mantuvieras alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intenté separarme de ti durante los torturantes cinco años juntos. ¿Mientes diciendo que no me quería ir?", escribió en su cuenta personal, apuntando contra las versiones de la empresaria.

Para concluir el mensaje, Youna expresó su descontento y lanzó una crítica hacia Samahara Lobatón por haber participado en el reconocido sillón rojo: "Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa", expresó con enojo y descontento.

Asimismo, el barbero comentó que estaría siendo amenazado luego de que la menor hija que comparte con la influencer viajara a su encuentro. En otro mensaje extenso se refirió al tema: "Estos son los 4 días con Xianna. A pesar de que mi hijita no se quiere ir porque estamos disfrutando el tiempo juntos, tiene que volver porque un permiso legal pone en riesgo a mi familia, que trajo a mi hija. Desde que llegó, no dejan de amenazarnos", aseveró. Seguidamente, para complementar el mensaje, 'Younas' dejó en suspenso lo siguiente: "Tengo mucho que contar y qué decir sobre lo que está pasando. Es difícil entender cómo puede molestarle a alguien ver a su hija feliz", sentenció.

La tormentosa relación entre Samahara Lobatón y Jonathan Horna

Cabe recordar que la relación entre Samahara Lobatón y Jonathan no ha terminado bien en los cinco años de duración, durante los cuales tuvieron una hija llamada Xianna, quien actualmente tiene cuatro años. Por ello, la hija del popular 'Murciélago' habló sobre su relación sentimental con 'Youna' en 'El valor de la verdad': ''Y es donde yo me paro, gateando, porque me estaba pegando en el piso y agarro el cuchillo y le digo: 'Si me vuelves a tocar, te la voy a clavar''', declaró, refiriéndose al barbero.

