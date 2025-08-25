HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Mientras la hija de Samahara Lobatón sigue en Estados Unidos con su padre Youna, pese a que debió regresar al Perú el pasado 20 de agosto, la influencer impactó al poner a la venta el calzado de su pequeña. 

Samahara Lobatón actualmente se encuentra esperando a su tercer hijo. Foto: Composición LR/Instagram.
Samahara Lobatón actualmente se encuentra esperando a su tercer hijo. Foto: Composición LR/Instagram.

Samahara Lobatón ha puesto a la venta los zapatos de su hija mayor, Xianna, al módico precio de S/ 10. La influencer compartió las imágenes en sus historias de Instagram para captar compradores. “Me estoy mudando y es lo que tengo en la mano. Solo recojo”, señaló.

Esto ocurre en un contexto en el que su pequeña permanece aún en los Estados Unidos junto a su padre, Youna. Según declaraciones de Samahara, la menor debió regresar al Perú el pasado 20 de agosto, fecha en la que vencía su permiso. Sin embargo, esto no se ha dado así y ella no se ha pronunciado al respecto.

PUEDES VER: Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

lr.pe

Samahara Lobatón vende zapatos de su hija mayor a S/10

La influencer sorprendió a sus seguidores al poner en venta los zapatos usados de su hija mayor Xianna, a cambio de S/10. Sin embargo, no fue lo único que ofreció: también zapatillas originales a S/50 y Crocs a S/100.

Eso sí, Samahara Lobatón fue muy clara con las reglas de venta: “El que yapea primero se lo lleva. No hay cambio ni devoluciones. Es solo recojo”, escribió en sus historias de Instagram.

Samahara Lobatón puso a la venta los zapatos de su hija mayor. Foto: Instagram.

Samahara Lobatón puso a la venta los zapatos de su hija mayor. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

lr.pe

Samahara Lobatón confiesa que gana S/ 40.000 como influencer

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón reveló que gana alrededor de S/40.000 mensuales gracias a su faceta como influencer. Incluso, acotó que en un mal mes llega a obtener S/ 10.000. La declaración sorprendió a Beto Ortiz, quien recalcó que la polémica joven de 23 años gana más que la propia presidenta Dina Boluarte.

Gracias a esas ganancias, Samahara señaló que tiene a tres nanas trabajando para ella en su departamento, lo que generó asombro entre los usuarios. “1. Es la señora que limpia y cocina. 2. Es la nana de lunes a viernes de mis hijas. La tercera trabaja de viernes a lunes”, explicó días después en Instagram.

“No es que tengo 3 (nanas) toda la semana. Tengo 2 y la tercera remplaza a la nana los fines de semana y si tengo apoyo, siempre lo he dicho. Yo no vivo con mi mamá, con mi tía, con mi abuelita, mi red de apoyo son las maravillosas personas que trabajan en casa con nosotros”, compartió.

Notas relacionadas
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS
Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo y su fuerte respuesta ante una posible reconciliación con Maju Mantilla: “Te pido que lo dejemos ahí”

Gustavo Salcedo y su fuerte respuesta ante una posible reconciliación con Maju Mantilla: “Te pido que lo dejemos ahí”

LEER MÁS
Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

LEER MÁS
Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

LEER MÁS
Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

LEER MÁS
La pregunta que Greissy Ortega evitó responder sobre fuerte episodio entre su hija y Milena Zárate

La pregunta que Greissy Ortega evitó responder sobre fuerte episodio entre su hija y Milena Zárate

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Entretenimiento

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

El 'Señor Barriga' recibirá homenaje de La Chola Chabuca en el emotivo final de temporada de su circo: "Es un sueño cumplido"

Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota