Samahara Lobatón ha puesto a la venta los zapatos de su hija mayor, Xianna, al módico precio de S/ 10. La influencer compartió las imágenes en sus historias de Instagram para captar compradores. “Me estoy mudando y es lo que tengo en la mano. Solo recojo”, señaló.

Esto ocurre en un contexto en el que su pequeña permanece aún en los Estados Unidos junto a su padre, Youna. Según declaraciones de Samahara, la menor debió regresar al Perú el pasado 20 de agosto, fecha en la que vencía su permiso. Sin embargo, esto no se ha dado así y ella no se ha pronunciado al respecto.

Samahara Lobatón vende zapatos de su hija mayor a S/10

La influencer sorprendió a sus seguidores al poner en venta los zapatos usados de su hija mayor Xianna, a cambio de S/10. Sin embargo, no fue lo único que ofreció: también zapatillas originales a S/50 y Crocs a S/100.

Eso sí, Samahara Lobatón fue muy clara con las reglas de venta: “El que yapea primero se lo lleva. No hay cambio ni devoluciones. Es solo recojo”, escribió en sus historias de Instagram.

Samahara Lobatón puso a la venta los zapatos de su hija mayor. Foto: Instagram.

Samahara Lobatón confiesa que gana S/ 40.000 como influencer

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón reveló que gana alrededor de S/40.000 mensuales gracias a su faceta como influencer. Incluso, acotó que en un mal mes llega a obtener S/ 10.000. La declaración sorprendió a Beto Ortiz, quien recalcó que la polémica joven de 23 años gana más que la propia presidenta Dina Boluarte.

Gracias a esas ganancias, Samahara señaló que tiene a tres nanas trabajando para ella en su departamento, lo que generó asombro entre los usuarios. “1. Es la señora que limpia y cocina. 2. Es la nana de lunes a viernes de mis hijas. La tercera trabaja de viernes a lunes”, explicó días después en Instagram.

“No es que tengo 3 (nanas) toda la semana. Tengo 2 y la tercera remplaza a la nana los fines de semana y si tengo apoyo, siempre lo he dicho. Yo no vivo con mi mamá, con mi tía, con mi abuelita, mi red de apoyo son las maravillosas personas que trabajan en casa con nosotros”, compartió.