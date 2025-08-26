América Televisión utilizó sus redes sociales para responder las acusaciones vertidas por Gisela Valcárcel en horas de la mañana del martes 26 de agosto. Según informaron, la productora de 'América hoy' sí llegó a ingresar al set del mencionado programa, sin embargo, tras no respetar una serie de acuerdos previos, decidió levantar del aire el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, 'Giselo'.

Al inicio de su comunicado, el canal de Pachacamac lamentó los hechos ocurridos en horas de la mañana fuera de las instalaciones de Santa Beatriz y expresaron su pesar. "En relación con los hechos ocurridos el día de hoy, dentro de las instalaciones de la empresa donde se emite el programa 'América hoy' con la reconocida animadora y empresaria Gisela Valcárcel, lamentamos que haya sentido que no era bienvenida", indicaron.