América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel y confirman que ingresó al canal: la acusan de no respetar acuerdos

Mediante un comunicado en sus redes sociales, América Televisión respondió a Gisela Valcárcel y aseguraron que sí estuvo presente en el set de 'América hoy'; y la acusan de sacar del aire el programa de manera unilateral.

Gisela Valcárcel enfrentada con América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Gisela Valcárcel enfrentada con América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

América Televisión utilizó sus redes sociales para responder las acusaciones vertidas por Gisela Valcárcel en horas de la mañana del martes 26 de agosto. Según informaron, la productora de 'América hoy' sí llegó a ingresar al set del mencionado programa, sin embargo, tras no respetar una serie de acuerdos previos, decidió levantar del aire el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, 'Giselo'.

Al inicio de su comunicado, el canal de Pachacamac lamentó los hechos ocurridos en horas de la mañana fuera de las instalaciones de Santa Beatriz y expresaron su pesar. "En relación con los hechos ocurridos el día de hoy, dentro de las instalaciones de la empresa donde se emite el programa 'América hoy' con la reconocida animadora y empresaria Gisela Valcárcel, lamentamos que haya sentido que no era bienvenida", indicaron.

Comunicado de América Televisión.

Comunicado de América Televisión.

