Espectáculos

Valeria Piazza confirma que 'América hoy' continúa en América Televisión, pese a anuncio de Gisela Valcárcel: "Situación complicada"

¡Sin Ethel Pozo! Pese a que Gisela Valcárcel anunció el final de 'América hoy' por América Televisión, Valeria Piazza confirmó que el programa seguirá en la casa televisora y será conducido por Janet Barboza, Edson Dávila y ella.

'América hoy' seguirá en América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
'América hoy' seguirá en América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

'América hoy' no se va de América Televisión. Pese a que Gisela Valcárcel comunicó el martes 26 de agosto que el magazine matutino no se emitirá más por el canal de Santa Beatriz, Valeria Piazza aseguró que el programa continúa con normalidad. "Hoy estaremos junto a Janet Barboza y con Edson (Dávila)", aseguró la exreina de belleza.

Cabe precisar que Gisela había asegurado que algunos ejecutivos del canal no la dejaron ingresar a América Televisión, pero esto fue desmentido en su totalidad por Magaly Medina, quien mostró videos y fotos de Valcárcel dentro de las instalaciones de Santa Beatriz.

'América hoy' continúa por la señal de América Televisión

"Hoy sale el programa en vivo, no tengo mayores detalles, no tengo mayor información sobre eso, pero yo sí creo, soy una fiel creyente que con toda la comunicación y las mejores herramientas que es hablar y tratar de solucionar esto, se puede lograr", fueron las primeras palabras de Valeria Piazza al empezar el programa 'América espectáculos'.

Tras sus declaraciones, Valeria Piazza aseguró que tiene gran cariño por América TV y GV Producciones, ya que tiene un contrato con ambas productoras. Asimismo, agradeció que todo haya llegado a buen puerto y reconfirmó la emisión de 'América hoy' por la señal de América Televisión.

"Por lo pronto, lo único que les puedo decir es que, sí, América Televisión sí va a transmitir en vivo la señal de 'América hoy' a las 9:30 de la mañana. Una situación bastante complicada, pero sí quería contarles cuál era mi posición. Tengo contrato con ambos, con América y con GV (Producciones) y gracias a Dios hoy salimos en vivo", acotó Valeria Piazza.

