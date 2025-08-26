La más reciente emisión de 'América hoy' dejó atónitos a los televidentes al presenciar, en vivo, un hecho inusual: la salida repentina de los conductores del programa tras una evidente incomodidad relacionada con el contenido de una entrevista a Gisela Valcárcel. El programa matutino inició con la presencia de Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso, pero la tensión se hizo palpable cuando, minutos después, los presentadores comenzaron a desaparecer de pantalla uno a uno, dejando la conducción en manos de informes pregrabados de espectáculos.

La ausencia de Ethel Pozo, una de las conductoras principales e hija de Gisela Valcárcel, también generó confusión entre los espectadores. No obstante, se conoció que la también actriz se encuentra en España acompañando a su hija, quien iniciará estudios de arquitectura. Aunque su viaje fue planeado con antelación, su salida coincidió con este momento crítico para 'América hoy' y la polémica en torno a su madre, lo que ha generado aún más expectativas sobre su posible pronunciamiento.

Los últimos segundos de 'América hoy': momentos de tensión en el set

La edición del martes 26 de agosto de 'América hoy' comenzó como cualquier otro programa habitual, pero bastaron apenas seis minutos al aire para que el ambiente en el set cambiara por completo. Mientras se comentaba un informe de espectáculos, Dorita Orbegoso y Edson Dávila compartían sus opiniones, cuando Janet Barboza, visiblemente incómoda y distraída, interrumpió de manera abrupta. Su mirada se desplazaba de un lado a otro, intentando entender lo que sucedía detrás de cámaras, hasta que lanzó una frase que desconcertó a todos: "¡Atención! Está aquí, lo estamos preparando, va a responderlo todo, vamos a una pausa comercial".

La reacción fue inmediata. Edson Dávila quedó en silencio, mientras Valeria Piazza, notoriamente sorprendida, expresó un desconcertado: "¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?", sin obtener respuesta. El corte comercial llegó de manera repentina y, tras la pausa, los conductores ya no volvieron a aparecer en pantalla. A partir de ese momento, el programa continuó únicamente con reportajes grabados, dejando a los televidentes sin una explicación clara y con más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido en el set.