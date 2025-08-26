HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Espectáculos

Así fueron los últimos segundos en vivo de 'América hoy': conductores desconcertados tras decisión de Gisela Valcárcel de retirarse del aire

Los conductores de 'América hoy' se quedaron pasmados y anonadados tras la polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión, al punto de vivir momentos de tensión en el set.

'América hoy' no iría más por la señal de América Televisión. Foto: Composición LR/Captura YouTube
'América hoy' no iría más por la señal de América Televisión. Foto: Composición LR/Captura YouTube

La más reciente emisión de 'América hoy' dejó atónitos a los televidentes al presenciar, en vivo, un hecho inusual: la salida repentina de los conductores del programa tras una evidente incomodidad relacionada con el contenido de una entrevista a Gisela Valcárcel. El programa matutino inició con la presencia de Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso, pero la tensión se hizo palpable cuando, minutos después, los presentadores comenzaron a desaparecer de pantalla uno a uno, dejando la conducción en manos de informes pregrabados de espectáculos.

La ausencia de Ethel Pozo, una de las conductoras principales e hija de Gisela Valcárcel, también generó confusión entre los espectadores. No obstante, se conoció que la también actriz se encuentra en España acompañando a su hija, quien iniciará estudios de arquitectura. Aunque su viaje fue planeado con antelación, su salida coincidió con este momento crítico para 'América hoy' y la polémica en torno a su madre, lo que ha generado aún más expectativas sobre su posible pronunciamiento.

PUEDES VER: Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: 'El mundo da vueltas'

lr.pe

Los últimos segundos de 'América hoy': momentos de tensión en el set

La edición del martes 26 de agosto de 'América hoy' comenzó como cualquier otro programa habitual, pero bastaron apenas seis minutos al aire para que el ambiente en el set cambiara por completo. Mientras se comentaba un informe de espectáculos, Dorita Orbegoso y Edson Dávila compartían sus opiniones, cuando Janet Barboza, visiblemente incómoda y distraída, interrumpió de manera abrupta. Su mirada se desplazaba de un lado a otro, intentando entender lo que sucedía detrás de cámaras, hasta que lanzó una frase que desconcertó a todos: "¡Atención! Está aquí, lo estamos preparando, va a responderlo todo, vamos a una pausa comercial".

La reacción fue inmediata. Edson Dávila quedó en silencio, mientras Valeria Piazza, notoriamente sorprendida, expresó un desconcertado: "¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?", sin obtener respuesta. El corte comercial llegó de manera repentina y, tras la pausa, los conductores ya no volvieron a aparecer en pantalla. A partir de ese momento, el programa continuó únicamente con reportajes grabados, dejando a los televidentes sin una explicación clara y con más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido en el set.

Notas relacionadas
'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

LEER MÁS
Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Espectáculos

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota