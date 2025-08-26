HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gisela Valcárcel recalcula y ahora confiesa que sí ingresó a América Televisión: habría imágenes del preciso momento

Gisela Valcárcel sorprendió a todos al revelar que sí pudo ingresar a las instalaciones de América Televisión, pese a que había expresado que se lo prohibieron. Además, instó al canal a mostrar las imágenes del incidente.

Gisela Valcárcel respondió a América TV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Gisela Valcárcel respondió a América TV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Gisela Valcárcel rompió su silencio con una contundente declaración tras la difusión del comunicado oficial de América Televisión, luego de que ella asegurara que se le negó su ingreso al canal. “Es claro que estuve en las instalaciones de América TV, pero no se me dejó entrar al programa al que fui invitada y que estuvo promocionado por 4 días”, afirmó la presentadora, dejando entrever que existirían imágenes que comprobarían su presencia.

Aunque actualmente no figura como conductora ni rostro del canal, su vínculo profesional con América Televisión se mantiene vigente a través de la producción del citado matutino. Durante su transmisión, Gisela explicó que fue su propio equipo quien le informó que el directorio del canal había decidido bloquear su ingreso, supuestamente por haberse adelantado en anunciar un nuevo proyecto digital. Sin embargo, en su reciente pronunciamiento, ahora indicó que sí pisó las instalaciones de Santa Beatriz, pero no pudo entrar a 'América hoy'.

Gisela responde a América TV.

PUEDES VER: Así fueron los últimos segundos en vivo de 'América hoy': conductores desconcertados tras decisión de Gisela Valcárcel de retirarse del aire

lr.pe

Pronunciamiento de Gisela Valcárcel contra América Televisión

En su pronunciamiento hecho en su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel cuestionó la veracidad del comunicado expuesto por América Televisión horas después del incidente suscitado a las afueras de Santa Beatriz. "Este comunicado que América Multimedia ha publicado carece de verdad", indicó la exconductora de 'El gran show'. Asimismo, instó al canal a mostrar los archivos de las cámaras de seguridad para reafirmar su versión.

"Tengo imágenes de mi ingreso, como las debe tener el canal, yo también las tengo. Mi sorpresa se dio, cuando me dijeron 'no puedes presentarte'", expresó Gisela, quien también expresó que esto se debería al lanzamiento de su programa digital en su canal de YouTube de GV Producciones.

De igual manera, Valcárcel agradeció todo el cariño recibido por su público, quienes le hicieron llegar muestras de afecto mediante comentarios en redes. "No quiero dejar de agradecer a todos por sus comentarios y solidaridad", acotó.

