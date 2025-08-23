Magaly Medina reclama a Antonio Pavón y le exige poner fecha de matrimonio con Joi Sánchez: "Ya pasaron cinco años"
Fiel a su estilo, Magaly, usó su autoridad como 'madrina' de Pavón para presionarlo a que anuncie el día en que se va a casar con Joi.
- Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"
- 'Majo con sabor' asegura que Maju Mantilla quiso mantener unida a su familia: "Ella la ha querido luchar"
La icónica conductora Magaly Medina volvió a encender la pantalla al exigirle al torero español Antonio Pavón que, tras cinco años de compromiso con la psicóloga peruana Joi Sánchez, se decida a anunciar una fecha concreta para su boda. El reclamo se realizó ante el reciente cumpleaños de la pareja del torero, quien recibió de regalo un ramo de rosas y mariachis, pero no una pedida de mano.
Durante el programa, un reportaje sobre el cumpleaños de Joi mostró a Pavón arrodillándose frente a ella, entregándole flores mientras mariachis amenizaban el momento. El gesto generó ilusión, pero la expectativa de un anuncio formal quedó en suspenso.
PUEDES VER: Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”
Magaly pide a Antonio Pavón que ponga fecha para su boda
El programa de Magaly recordó que la propuesta oficial ocurrió en agosto de 2020, durante una celebración en la Costa del Sol, hace ya cinco años. En redes y en el estudio, la sensación fue de frustración colectiva: "Pensábamos que de una vez se iba a arrodillar para ponerle fecha al ‘matriky’, porque no es por nada, pero ya pasaron cinco años desde la pedida y hasta ahora no hay luces de la boda".
Magaly, con su estilo directo, expresó su impaciencia en su programa y le pidió a Pavón que la deje de 'ilusionar'. En el intermedio del reportaje le hizo el pedido que todos sus fans esperan para también celebrar el matrimonio.
“Fue el cumpleaños de Joy, su novia desde hace varios años. Antonio, te estamos mirando. Por favor, te estamos mirando, porque ese anillito, ya, no sé cuántos años tiene ya. Fecha, queremos todos fecha. Así que tengo la autoridad, como él me dice madrina, yo tengo la autoridad para… Ya, pues. El anillo pa’ cuándo. Mejor dicho, la fecha pa’ cuándo”, aseguró Magaly.