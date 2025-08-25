La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando polémica en el mundo del espectáculo peruano. Luego de que la exMiss Mundo y su aún esposo se pronunciaran sobre su ruptura, el programa 'Amor y fuego' reveló un chat en el que Mariana de la Vega, mujer vinculada sentimentalmente con el empresario, respondió de manera contundente a una usuaria en redes sociales, quien la cuestionó sobre su presunta relación con el exdeportista.

“Yo no tengo que defenderme de absolutamente nada. El ladrón juzga por su condición. Hay que ser idiotas para ver algo que no hay, ni hubo, ni habrá…”, expresó Mariana de la Vega en una conversación privada que fue difundida en el espacio de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

'Amor y fuego' expone chat de Mariana de la Vega tras ser culpada sobre el fin de la relación de Maju

El conductor Rodrigo González mostró un extracto de la conversación que una seguidora le mando, en la que intercambian preguntas con Mariana de la Vega. En respuesta, la joven señaló que no tenía nada que aclarar y que prefería mantenerse al margen de los comentarios malintencionados.

La usuaria le respondió: “Yo creo que el que calla otorga. Defiéndete”. A lo que Mariana de la Vega contestó de manera frontal: “¿Y no te has puesto a pensar en que las personas también buscamos no caer en la mediocridad? Yo no tengo que defenderme de absolutamente nada”. Por su parte, Rodrigo González aseguró que en los próximos programas de 'Amor y fuego' revelará el resto de la conversación con la joven.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se pronuncian por primera vez tras su separación

Maju Mantilla decidió pronunciarse brevemente luego de que Gustavo Salcedo confirmara mediante un comunicado el fin de su matrimonio. La exMiss Mundo pidió respeto y evitó dar mayores declaraciones sobre la separación. “No voy a hablar, quiero que respeten eso y nada, agradezco la preocupación, pero espero que respeten mi decisión”, señaló la exreina de belleza, dejando en claro que busca evitar más especulaciones por el bienestar de su familia.

Por su parte, Salcedo también fue consultado por la prensa y, aunque evitó dar detalles sobre los motivos de la ruptura, negó rotundamente que existiera una infidelidad de por medio. “Soy un padre de familia de una niña de 9 años (…) y lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad”, expresó con firmeza. Además, recalcó que nunca hablará mal de la madre de sus hijos y pidió que se respete su vida personal.