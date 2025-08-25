HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

La 'Blanca de Chucuito' desmintió que haya pedido extender la pensión de alimentos hasta los 28 años y reveló qué carrera estudia su hijo.

Melissa Klug tiene dos hijos con Jefferson Farfán. Foto: composición LR/difusión/América Tv
Melissa Klug reapareció en el programa 'América hoy' para aclarar sobre la pensión de alimentos que recibe de Jefferson Farfán y también para referirse al futuro académico de su hijo mayor. La empresaria reveló que el adolescente de 17 años actualmente cursa la carrera de Administración en Lima, pero que evalúa continuar sus estudios en el extranjero, específicamente en Miami, Estados Unidos.

“Es lo que nosotras, todas las madres, quisiéramos: lo mejor para nuestros hijos”, expresó la popular 'Blanca de Chucuito', al ser consultada sobre las aspiraciones de su hijo. La empresaria dejó en claro que busca una conciliación con el exfutbolista no solo en temas económicos, sino también respecto al futuro educativo de su hijo.

PUEDES VER: Maju Mantilla reaparece en vivo y manda fuerte mensaje tras anuncio de separación de su esposo Gustavo Salcedo: 'Voy a resolver mis problemas'

lr.pe

Melissa Klug confiesa que carrera estudiará su hijo mayor con Farfán

La 'Blanca de Chucuito' detalló que su hijo mayor con Jefferson Farfán, ya inició la carrera de Administración, pero que desea trasladarse a una universidad en Estados Unidos, con la finalidad de acceder a mejores oportunidades de formación. Según comentó, la opción más cercana sería Miami, donde el joven continuaría sus estudios superiores.

La empresaria señaló que el próximo 26 de agosto tendrá una nueva audiencia de conciliación con Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista no asistiera a la primera citación. “Espero que pueda asistir para poner los temas claros en la mesa y decidir qué podemos hacer con el futuro de nuestros hijos”, indicó.

PUEDES VER: Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: 'Nunca la abandonó'

lr.pe

Melissa Klug desmiente pedidos sobre pensión hasta los 28 años

Durante su intervención en 'América hoy', Melissa Klug también aclaró los rumores difundidos por Janet Barboza, quien había señalado que la empresaria, a través de su abogado, pretendía que la pensión de alimentos se extienda hasta los 28 años de sus hijos. “Es totalmente falso”, sentenció la empresaria frente a cámaras, asegurando que en ningún momento realizó tal exigencia.

Asimismo, respondió a los comentarios sobre el monto de la manutención que perciben actualmente sus hijos, que según trascendió, bordea los 43 mil soles. Al respecto, la conductora explicó que dicha conciliación se firmó cuando los menores tenían entre tres y siete años, pero ahora, al ser adolescentes, los gastos han aumentado significativamente.

