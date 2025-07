Flor Ortola salió al frente en el programa ‘Ponte en la cola’ para responder a Mario Irivarren, quien la cuestionó por asegurar que él y Onelia Molina habrían hecho creer al público que su relación se terminó tras la boda de Alejandra Baigorria, cuando en realidad, según la argentina, ya se habrían separado antes del evento.

De acuerdo con Flor, fue el propio Mario Irivarren quien le reveló esta información y dejó entrever que podrían salir chats del chico reality con otra persona, demostrando que sí se había separado de la odontóloga antes de que la polémica explotara. “Tuvimos una conversación, no pensaba decirlo (...) y hay otros chats, hay capturas, conversaciones de hace meses, no solo yo los tengo guardados. Ya van a salir, no me corresponde porque no son míos, pero sí van a salir a la luz”, comentó.

Al ser consultada sobre si esos chats correspondían a conversaciones entre Mario Irivarren y su ex, Vania Bludau, Ortola optó por no negarlo ni desmentirlo, generando gran sorpresa en los conductores.

Flor Ortola responde tras declaraciones de Mario Irivarren

Luego de que Mario Irivarren saliera al frente y mostrara chats que demostrarían que él y Onelia Molina seguían siendo pareja antes del matrimonio de Alejandra Baigorria, Flor Ortola aclaró que no había mentido, pero reconoció que no utilizó las “palabras correctas”. Señaló que su intención era decir que la relación entre ambos se habría terminado antes de la filtración del video en el que se escucha al conductor de 'Good Time' decir que llamaría a Vania Bludau.

"Como buena profesional que soy, buena periodista, voy a aclarar. No fui correcta con las palabras que utilicé. Lo de 'antes' puede interpretarse como días antes; con 'antes' me refería justo antes de que se filtrara el video donde Ale le dice algo al oído a Mario", explicó.

Además, confirmó que Mario Irivarren se comunicó con ella para encararla y mostrarle pruebas de que su relación con Onelia Molina seguía en pie días antes de la polémica. “Me escribió de frente, me mandó los chats y me dijo: ‘para que veas que antes de la boda todo estaba bien’. No estoy diciendo que lo que dije es mentira, estoy diciendo que usé las palabras incorrectas”, comentó.