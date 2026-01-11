La exvedette Anelhí Arias dedicó un emotivo mensaje a su hija Luciana Martín, luego de que la joven modelo sufriera un accidente con pirotecnia que afectó seriamente su salud y la obligó a retirarse del certamen Mesoamérica International 2026, que se realizará en marzo en El Salvador. A través de sus historias de Instagram, la también madre del cantante cubano Dayron Martín expresó su apoyo incondicional en este difícil momento.

“Te levantarás como el ave fénix, mi princesa y tus padres estaremos viendo tu despegue nuevamente. Esto es solo una pausa y todo estará bien, mi campeona, mi reina por siempre”, escribió Anelhí Arias en un mensaje lleno de amor y esperanza, luego de que su hija comunicara públicamente su delicado estado de salud tras el accidente explosivo ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo.

Luciana Martín, de 17 años, resultó herida el 1 de enero tras un accidente con fuegos artificiales que afectó su mano izquierda mientras se encontraba en una celebración por la llegada del Año Nuevo. La joven modelo, quien ostenta el título de Miss Teen Petite Perú, fue intervenida quirúrgicamente y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas.

En medio de esta situación, Anelhí Arias expresó su respaldo a su hija, dejando en claro que tanto ella como el cantante cubano estarán acompañándola en cada etapa de su recuperación. En redes sociales, Luciana Martín ha recibido múltiples mensajes de apoyo, tanto de sus colegas del medio como de la Miss Perú Karla Bacigalupo, quien le dedicó emotivas palabras de aliento: “Espero te recuperes rápido bella".

Hija de Anelhí Arias y Dayron Martín anuncia su retiro de certamen de belleza

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Luciana Martín dio a conocer los detalles del accidente y su actual estado de salud. “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”, escribió la joven.

La joven explicó que se encuentra en pleno proceso de recuperación y que, por responsabilidad y priorizando su bienestar, no podrá asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto. “Actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo”, añadió.