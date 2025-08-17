La destacada actriz mexicana Ana Martín, una de las personalidades más queridas de la televisión en su país, sorprendió a sus seguidores al enviar un emotivo mensaje al exchico reality peruano Nicola Porcella. El artista sigue consolidando su carrera internacional tras su participación en la telenovela 'Amanecer'.

“Qué agradable fue verte durante las grabaciones de Amanecer, Nicola Porcella. Te deseo muchos éxitos”, escribió la actriz de 78 años, reconocida por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. El mensaje llegó semanas después de que Porcella se viera envuelto en polémica por la filtración de unos audios en los que supuestamente comentaba sobre la orientación sexual de Fernando Colunga, situación que generó numerosas críticas.

Nicola Porcella comparte lindo momento con famosa actriz Ana Martín

El saludo de Ana Martín, acompañado de una fotografía junto a Nicola Porcella durante las grabaciones, emocionó a su fandom 1%. La respuesta del actor peruano no se hizo esperar. El finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ se mostró agradecido y respondió con un breve pero emotivo mensaje: “Gracias maestra”, reconociendo la experiencia de Martín en la actuación.

En su cuenta de TikTok, la recordada protagonista de 'El pecado de Oyuki' también compartió un video en el que se le ve caminando del brazo de Porcella mientras conversan de manera cercana y amistosa. En un momento ella le pregunta cómo se siente, a lo que el peruano responde: “Bien, trabajando mucho, agradecido de estar en la novela y feliz que estés tú aquí”. Ana Martín le agradeció sus palabras y ambos continuaron la conversación con risas y complicidad, mostrando la buena sintonía y camaradería que comparten en el set.

Nicola Porcella fue blanco de críticas por asegurar que se siente mexicano

Nicola Porcella se convirtió en el centro de la polémica tras declarar su amor por México. Durante un encuentro con la prensa mexicana, el actor fue cuestionado sobre las críticas que recibía desde su país natal, Perú, por sus comentarios. Porcella, conocido por sus inicios en ‘Esto es guerra’, no dudó en responder con firmeza: “¡Que aguanten! Que lo sigan aguantando, porque yo sigo siendo más mexicano, y que soporten. Ellos me sacaron de allá, así que yo soy más mexicano que peruano. Que aguanten”, se le escucha en el video que circula en redes.

Anteriormente, Nicola Porcella fue blanco de críticas tras la viralización de un video en el que supuestamente hacía comentarios sobre los actores mexicanos Fernando Colunga y Omar Fierro. En el fragmento, se le escucha decir: “Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular”, y también: “Aparte es un gay, te lo digo”, lo que generó indignación en redes sociales. A pesar de la controversia, ambos actores ya aclararon los rumores y confirmaron que su relación laboral continúa intacta.