Milena Zárate revela fuertes detalles de su distanciamiento con Greissy Ortega: "Me mandó a amenazar de muerte"

Milena Zárate vuelve a estar en el centro de la polémica tras dar a conocer los verdaderos motivos que la llevaron a alejarse de su hermana, Greissy Ortega. En una entrevista con el canal digital 'Café con la Chévez', la colombiana relató el dramático episodio que vivió luego de denunciar el maltrato que su hermana habría sufrido por parte de Ítalo Villaseca, su entonces pareja.

Milena aseguró que su intención fue proteger a Greissy Ortega, pero en lugar de encontrar comprensión o gratitud, recibió amenazas que la obligaron a pedir garantías para su vida. “Me mandó a amenazar de muerte”, reveló, confirmando así que el conflicto familiar no solo fracturó la relación entre ambas, sino que escaló hasta poner en riesgo su seguridad personal.

Milena Zárate revela detalles inéditos de su ruptura con Greissy Ortega

Milena Zárate explicó que su ruptura con Greissy Ortega no nació de un conflicto directo entre ellas, sino como consecuencia de haber denunciado la situación de violencia que su hermana vivía en Estados Unidos. “Yo estoy distanciada de ella, pero no porque me haya hecho algo en realidad o porque yo le haya hecho algo. Se distanció de mí y me volví su enemiga, a raíz de que yo salí a declarar que su marido la estaba maltratando en Estados Unidos y que la había botado a la calle con sus tres hijos”, contó con crudeza.

La situación escaló rápidamente, y Zárate aseguró que llegó a temer por su integridad. “Tuve que pedir garantías para mi vida”, dijo, evidenciando la gravedad del conflicto. Las amenazas la obligaron a tomar medidas legales, lo que confirma que el quiebre familiar traspasó los límites del ámbito privado.

Milena Zárate desmiente acusaciones de Greissy Ortega

Milena Zárate también reveló que, tras las amenazas, Greissy Ortega intentó perjudicarla difundiendo graves acusaciones. “Se alió con una señora que inventó que yo quería ir a Estados Unidos a perseguirla y matarla”, denunció. Estas declaraciones no solo sorprendieron a los seguidores de ambas figuras, sino que también levantaron serias preocupaciones por el alcance del conflicto, que incluso tocó temas migratorios.

Milena Zárate expresó su preocupación por el estado emocional de su hermana. “Lo único que sé es que tiene un problema bastante fuerte, tiene un problema emocional y muchos problemas internos, que se tiene que hacer ver, eso es peligroso”, opinó. Finalmente, no dudó en calificar a Greissy como una persona con tendencia a la mentira: “Miente con una facilidad escalofriante”, concluyó.