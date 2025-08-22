La vez que Greysi Ortega estuvo en 'EVDLV' y confeso que tenía una relación con Edwin Sierra cuando Milena Zárate estaba embarazada

Este domingo 24 de agosto, Greysi Ortega volverá a sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la Verdad' en una de las apariciones más esperadas del programa conducido por Beto Ortiz. No obstante, el recuerdo de su primera vez en el sillón rojo sigue latente en la memoria de los televidentes: aquella ocasión en la que intentó reconciliarse con su familia y, al mismo tiempo, aceptó la polémica relación que mantuvo con el comediante Edwin Sierra.

En esa primera aparición, Ortega expresó con firmeza que su motivación era recuperar la relación con su hermana Milena Zárate. “Es la hora de recuperar a mi otra familia, mi hermana”, declaró entonces a Beto Ortiz, en medio de un ambiente cargado de tensión y expectativa. La confesión más fuerte que hizo fue la confirmación de un romance con Edwin Sierra que se prolongó durante más de un año. Reconoció que la relación debía mantenerse en secreto porque ella era demasiado joven y temía el juicio de la opinión pública.

Greysi Ortega reveló entre lágrimas su relación con Edwin Sierra durante el embarazo de su hermana Milena Zárate

Otro de los momentos más tensos de aquella edición fue cuando Beto Ortiz le preguntó directamente si mantenía una relación con Sierra mientras Milena estaba embarazada. Su respuesta fue afirmativa y el polígrafo lo corroboró como verdad. Con la voz entrecortada, Greysi reconoció que era un recuerdo doloroso: “Es difícil recordar cosas que no quiero. No le tengo un significado a lo que yo he hecho. No sé qué decir, remediar el daño no se puede, quizás con el pasar del tiempo, pero ahora no”. El impacto de este episodio marcó un antes y un después en la relación con su hermana y en su propia imagen pública, convirtiéndose en uno de los escándalos más recordados de la farándula peruana.

El programa también reveló detalles de cómo Edwin Sierra, según Ortega, justificaba la relación. Ante la pregunta de si él le había dicho que el embarazo de Milena no iba a amarrarlo a ella, Greysi respondió que sí. “Su clásica era decirme que Milena quería amarrarlo porque ella no tenía una buena relación con su hijo. Él me decía que Milena no lo iba a amarrar porque él siempre iba a estar a favor de su hijo”, declaró en ese entonces. El relato no solo mostró la fragilidad emocional que vivía, sino que también generó rechazo en la audiencia, que cuestionó tanto a Sierra como a ella misma por el daño ocasionado a Milena.

Greysi Ortega confesó que inició su relación con Edwin Sierra para llamar la atención de Milena Zárate y reconoció que sí lo amó

Otra de las confesiones llamativas fue cuando admitió que llegó a mentirle a Milena con excusas laborales para poder encontrarse con Sierra. Más revelador aún fue el momento en que aceptó haber iniciado el romance en parte como una forma de llamar la atención de su hermana. “Quería que se diera cuenta. Yo no tenía la capacidad ni la manera de decir que su esposo me estaba seduciendo. Milena no me daba ni la seguridad ni la confianza de decírselo. Su carácter me daba miedo, era el mismo de mi mamá. Me daba miedo que le creyera más a la otra persona”, explicó.

La pregunta final y más directa de aquella edición fue si había amado a Edwin Sierra. Ortega respondió que sí, y lo hizo entre lágrimas, reconociendo que, a pesar de todo lo ocurrido, los sentimientos habían sido reales. “Sé que cometí muchos errores, pero estoy acá dándole la cara a Milena, a mi hermano y a mi esposo. Lo hago porque el día que mi hijo la busque a usted o a la familia, no le cierren las puertas. Disculpa, perdón, me equivoqué, soy humana”, expresó con sinceridad. Ahora, años después, Ortega regresa al sillón rojo con un nuevo capítulo de su vida que promete ser igual de impactante.