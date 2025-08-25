HOYSuscripcion LR Focus

Federico Salazar contó cuál es el mayor arrepentimiento de su vida y reveló: "No sabía que estaba enfermo"

Durante una entrevista, el conductor de América Televisión lamentó no haber valorado más a reconocido historiador y destacó su generosidad.

"Me arrepiento en el alma", comentó conductor al recordar a Jorge Basadre.
"Me arrepiento en el alma", comentó conductor al recordar a Jorge Basadre. | Foto: composición LR/ @dmente.libre/TikTok

Federico Salazar recordó uno de los momentos más entrañables de su vida, pero que a futuro le generó bastante arrepentimiento. El conductor del noticiero matutino de América Televisión explicó durante una entrevista sus largas charlas con Jorge Basadre; sin imaginar, que el historiador atravesaba un grave cuadro de salud. Asegura que valoró poco esas largas conversaciones que tenía con el bibliotecario y resaltó que era un personaje intelectual muy generoso.

Federico Salazar confiesa su profunda tristeza por no haber acompañado más a Jorge Basadre

En una conversación con la cuenta dmente.libre en TikTok, Federico Salazar recordó el tiempo que compartió con Jorge Basadre durante su juventud. Sostiene que el mayor arrepentimiento de su vida fue no acompañarlo durante más tiempo. "Tuve la gran suerte de ser amigo de don Jorge Basadre, me arrepiento en el alma, yo no sabía que estaba enfermo", confesó con nostalgia.

Agregó que visitaba cada sábado la casa de Jorge Basadre y tenían largas conversaciones de diferentes temáticas. Pero no lo valoró tanto y ahora se lamenta profundamente. "Hablábamos de todo, de historia incaica, preincaica, de fútbol, de lingüística, literatura, era un intelectual maravilloso y generosísimo", resaltó.

Jorge Basadre fue director de la Biblioteca Nacional y dos veces ministro de Educación. Foto: Bicentenario del Perú

Jorge Basadre fue director de la Biblioteca Nacional y dos veces ministro de Educación. Foto: Bicentenario del Perú

Comentó que aquel vínculo que no logró cultivar como hubiera querido ahora se convirtió en una herida de nostalgia, una lección sobre la importancia de estar presentes mientras aún hay tiempo.

¿Cuando murió Jorge Basadre?

El historiador Jorge Basadre falleció el 29 de junio de 1980, a los 76 años, tras permanecer cuatro días internado. Aunque durante su vida enfrentó diversos problemas de salud, fue en sus últimos años cuando su condición se agravó, llevándolo finalmente a la muerte. Su legado como historiador, especialmente por su monumental obra Historia de la República del Perú, lo convirtió en una figura clave en la historiografía peruana y en un referente intelectual hasta hoy. Tuvo la capacidad de unir y contar la historia del Perú con una gran narrativa.

