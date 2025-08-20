HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Ximena Dávila, conductora de América TV, se convierte en madre y Rebeca Escribens revela el estado de salud: “Dolor infernal”

Rebeca Escribens compartió la noticia en su programa y reveló que la figura de América TV no la viene pasando bien debido a ‘dolores infernales’.  

Ximena Dávila forma parte de 'Estás en todas' desde el 2014. Foto: Composición LR/América Tv.
Ximena Dávila anunció este miércoles 20 de agosto que se convirtió en madre por primera vez, a través de su cuenta oficial de Instagram. La presentadora de América Televisión es reconocida por ser una de las figuras de ‘Estás en todas’ y otros espacios de espectáculos del canal.

Su compañera Rebeca Escribens ya había adelantado la noticia el pasado lunes 18 en su programa ‘Más espectáculos’, donde también expuso el estado de salud de Dávila tras dar a luz.

“Pero Ximenita Dávila, nuestra querida conductora, ya es madre de Carolina. Desde aquí, toda nuestra energía positiva. Sé que has estado con un dolor infernal desde el viernes. Hoy nació Carolina y vas a ver que todo va a estar bien”, afirmó Escribens, asegurando que su colega está internada desde el viernes 15 de agosto.

Ximena Dávila en 'Estás en todas'. Foto: Instagram.

Ximena Dávila anuncia que se convirtió en madre

Ximena Dávila confirmó lo revelado por Rebeca Escribens recién el miércoles 20 de agosto. Mediante una publicación en sus historias de Instagram, la presentadora de ‘Estás en todas’ agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores durante su proceso de convertirse en mamá.

 “Amigos míos, soy madre. Gracias por todos, todos sus mensajes. Los he leído, pero no he podido responder. ‘El parto es impredecible’, me quedó con eso. Ya cuando esté más tranqui les cuento por aquí toda mi experiencia. Solo diré que tuve dos días de trabajo de parto”, escribió la también influencer.  

¿Quién es Ximena Dávila, conductora de ‘Estás en todas’ de América TV?

Ximena Dávila es conductora, productora y reportera de diversos espacios en América TV, además de integrar el programa ‘Estás en todas’. Se unió a ese espacio en el 2014, donde ha realizado entrevistas y coberturas de eventos, consolidándose como una pieza importante en el espacio liderado por Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros.  

En su vida personal, se acaba de convertir en madre de la pequeña Carolina y pronto se casará con su novio José Carlos Arbulú. La conductora presumió su anillo de compromiso con orgullo y suele compartir en redes sociales románticos momentos junto a su prometido.

