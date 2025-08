Katia Condos, reconocida actriz y figura del entretenimiento nacional, habló abiertamente sobre su sólida relación con el periodista Federico Salazar, con quien mantiene una unión de 29 años. En entrevista con Trome, la intérprete peruana compartió cómo han superado juntos momentos difíciles y desafíos propios de una relación de largo aliento.

La también conductora dejó claro que, aunque su historia con Federico Salazar ha estado marcada por el amor y la complicidad, no han sido ajenos a situaciones complejas. Lejos de idealizar su vínculo, Katia Condos explicó que han enfrentado etapas complicadas y que, cuando fue necesario, recurrieron a ayuda profesional para fortalecer su convivencia.

Katia Condos reconoce que vivió crisis en su matrimonio con Federico Salazar

Katia Condos contó que tanto ella como Federico priorizan su relación a pesar de sus agendas. “Siempre encontramos la manera de vernos porque si no, imagínate”, respondió la artista nacional, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en América Televisión. Al ser consultada por la duración de su vínculo, respondió con seguridad: “29 años”. Sin embargo, no todo ha sido armonía constante.

“Más que crisis, son momentos que no han sido tan fáciles”, admitió. La actriz reveló que la clave para sobrellevar los conflictos ha sido el deseo mutuo de mantenerse juntos. “Cuando ha habido una crisis, decimos: ‘¿cómo resolvemos esto que no está funcionando?’”. En ese sentido, señaló que han buscado ayuda cuando sintieron que no contaban con las herramientas para afrontar ciertos desafíos por su cuenta.

Lejos de negar las dificultades, Katia Condos remarcó que la voluntad de ambos por conservar su relación ha sido fundamental: “Nos queremos, nos gusta estar juntos”. También recalcó la importancia de la admiración y el respeto, señalando que aún se siente profundamente inspirada por las cualidades de Federico Salazar: “Me parece una persona tan buena, divertida, inteligente… no se me ha desdibujado con el tiempo”.