Durante su reciente participación en el programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca, Melissa Klug sorprendió al público al compartir detalles inéditos sobre su relación con Jefferson Farfán, padre de dos de sus hijos. La empresaria afirmó que hasta hace aproximadamente tres años aún existía un trato cordial con el exfutbolista y que incluso tuvieron un acercamiento, aunque esa etapa terminó de forma definitiva.

La también influencer detalló que, pese a los desacuerdos legales que mantienen actualmente, existió un periodo de diálogo en el que ambos podían sentarse a conversar con madurez. Esta revelación tuvo lugar el sábado 23 de agosto, durante una entrevista televisada donde Klug hizo un repaso íntimo de su vida personal y del vínculo que tuvo con la popular ‘Foquita’.

Melissa Klug confiesa que tuvo acercamiento con Farfán hace 3 años

Melissa Klug, conocida también como la ‘Blanca de Chucuito’, no dudó en contar que por un tiempo intentaron mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos en común con Jefferson Farfán. Según reveló, este acercamiento les permitió sostener conversaciones civilizadas durante un breve periodo.

“Hace años tuvimos como un acercamiento con el papá de mis hijos donde podíamos tener un diálogo cordial, nos podíamos sentar en una mesa a conversar. Eso se rompió hace muchos años, creo que unos tres años, y desde ahí ya no hay más contacto, solamente entre abogados”, expresó con firmeza Melissa Klug frente a cámaras.

La figura pública remarcó que, desde la ruptura de ese canal de comunicación, las conversaciones solo se han dado mediante representantes legales. A pesar de esto, reconoció que se ha cruzado con Farfán en algunos eventos sociales, aunque sin mayor interacción.

Durante la entrevista, Klug también hizo un llamado público al exjugador de la selección peruana, instándolo a dejar atrás los litigios y priorizar el bienestar emocional y familiar de los menores que comparten. "A él (Jefferson Farfán) lo están asesorando mal, yo soy la madre de sus hijos y llevamos una guerra judicial hace 9 años. Si bien es cierto, esto se puede parar (...) la idea es conciliar, olvidarnos de todos los procesos (...)", expresó Melissa.