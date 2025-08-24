Melissa Klug revela qué tendría que ocurrir para lograr una conciliación con Jefferson Farfán: “Lo están asesorando mal”
Melissa Klug habló en 'Esta noche' sobre sus nueve años de disputa legal con Jefferson Farfán y la posibilidad de una futura conciliación.
Melissa Klug estuvo este sábado 23 de agosto en ‘Está Noche’, en donde se refirió sus conflictos legales con Jefferson Farfán, luego de ser sentenciada a pagar US$300.000 por supuestamente incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras su separación. La empresaria precisó que desde hace tres años no tiene contacto directo con el exfutbolista y que toda comunicación se hace únicamente a través de abogados.
Al ser interrogada sobre la posibilidad de llegar a una conciliación en favor de sus dos menores hijos, ‘La Blanca de Chucuito’ fue enfática al señalar qué tendría que ocurrir para abrir esa puerta. “Él tendría que cambiar de abogado, yo pienso que a él lo están asesorando mal”, manifestó, sugiriendo que el entorno legal de Farfán habría obstaculizado cualquier acercamiento durante este tiempo.
Melissa Klug confiesa el impacto emocional y financiero de sus conflictos legales con Jefferson Farfán
Melissa Klug afirmó que el enfrentamiento legal con Jefferson Farfán se mantiene vigente desde hace nueve años debido a un mal asesoramiento en el entorno del exfutbolista. En ese sentido, precisó que espera que puedan conciliar en algún momento, aunque aclaró que no estaría motivada por la pérdida de procesos judiciales, ya que estos aún continúan en marcha. “La idea es conciliar, olvidarnos de todos los procesos que tanto como él me ha hecho, yo también me he tenido que defender”, expresó.
La empresaria chalaca sostuvo que lo que realmente la impulsa a considerar un acuerdo es el impacto emocional y económico que genera la disputa prolongada. “Para mí es un gasto, si él tiene una buena posición económica a él no le afecta el bolsillo, a mí sí me afecta el bolsillo y es un desgaste mental”, manifestó, dejando en claro que su principal preocupación es preservar su bienestar y el de su familia.
¿Melissa Klug pagará los $300.000 a Jefferson Farfán?
Durante la entrevista, Melissa Klug mostró su sentido del humor y reveló las alternativas que está contemplando para recaudar los 300 mil dólares que debe a Jefferson Farfán. “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”, comentó, dejando abierta la posibilidad de organizar un partido de fútbol benéfico como una de las opciones.
Más allá del tono humorístico, la empresaria confirmó que apelará la decisión judicial en segunda instancia. Según explicó, los jueces no habrían interpretado correctamente la cláusula de confidencialidad firmada con Farfán, la cual, a su juicio, aplicaba únicamente durante los años de su relación y no después.