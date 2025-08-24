HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Espectáculos

Marisol rompe en llanto al referirse a Leslie Shaw tras anunciar posible demanda: "Por ignorancia"

Marisol se quebró al hablar de su conflicto con Leslie Shaw y aseguró que respeta su trabajo. Además, admitió que explotó tras sus comentarios que cuestionaban su trayectoria.

Marisol habló sobre su conflicto con Leslie Shaw. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram
Marisol habló sobre su conflicto con Leslie Shaw. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram | americatv/instagram

La disputa entre Marisol y Leslie Shaw parece no tener fin, luego de que la ‘Faraona de la Cumbia’ anunciara que evalúa interponer una demanda contra la cantante, quien la acusó de ser ‘doble cara’. El intercambio de declaraciones ha intensificado la tensión mediática, evidenciando la fuerte enemistad entre ambas artistas, que previamente habían colaborado en canciones como ‘Hay niveles’ y ‘Dile que no’.

Durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, Marisol se mostró visiblemente afectada al referirse al conflicto. Aunque reconoció el trabajo de la ‘Barbie de la Cumbia’, señaló que su desconocimiento del género influye en los comentarios irrespetuosos hacia ella y otros exponentes: “Ella, tal vez por ignorancia, habla como habla… Ella no conoce el mercado de la cumbia”, afirmó, marcando distancia con el estilo de Shaw.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo: hora y canal online para ver las impactantes confesiones de Greyssi Ortega

lr.pe

Marisol llora y responde a Leslie Shaw

Marisol no pudo evitar quebrarse ante las cámaras tras ser llamada 'Traicionera de la cumbia' por Leslie Shaw. Pese a este conflicto, la intérprete de 'La escobita' aseguró que mantiene el respeto por la rubia y no dudó en desearle lo mejor en su carrera. “Yo no le guardo rencor. Yo la respeto porque es una chica muy inteligente, es una chica trabajadora y yo respeto mucho su trabajo, y deseo lo mejor. Deseo que le vaya superbien, que le siga yendo bien. Todos nosotros debemos darnos la mano, apoyarnos siempre y no estar en estas cosas”, comentó viéndose muy afectada.

Marisol también habló sobre los fuertes comentarios que hizo hacia Shaw, donde la acusó de no saber cantar y de usar ‘playback’. Ante esto, explicó que llegó un momento en que no pudo contenerse más. “Las cosas llegaron a un momento en que todas las personas tienen su límite. Uno aguanta, espera, espera y llega un momento en que explota. Yo sí exploté y tuve que decir todo lo que dije”, relató, evidenciando la frustración que sintió al tener que defender su trayectoria.

Además, la ‘Faraona’ dejó claro su malestar por las opiniones de Leslie Shaw, a quien considera ajena a la tradición de la cumbia. “Ella no conoce la cumbia, no conoce el mercado de la cumbia y ella cree que tal vez como está actuando es como se hacen las cosas y no es así. Los que hacemos cumbia, nuestro trabajo es muy diferente”, sentenció.

PUEDES VER: Melissa Klug expone sorpresivos detalles del último encuentro que tuvo con Jefferson Farfán: 'Tuvimos un acercamiento'

lr.pe

Marisol anunció medidas legales contra Leslie Shaw

Hace unos días, Leslie Shaw llamó “traicionera” a Marisol, acusándola de invitar a Pamela López a participar en un videoclip mientras, supuestamente, coqueteaba con el futbolista Christian Cueva. “Así como ella invita a Pamela López a hacer un videoclip y le está coqueteando al marido, me parece lo mismo. O sea, me parece una traición tremenda”, señaló la cantante en una entrevista radial.

Frente a estas declaraciones, Marisol respondió en sus redes defendiendo su carrera, además de anunciar que podría tomar medidas legales. “Espero que lo que afirmas lo demuestres y ojalá te alcance para pagar. Como no me puedes responder como artista porque no estás ni estarás jamás a mi nivel profesional, lo único que te queda es hablar suposiciones. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, nunca lograrás destruir mi carrera. Recuerda que hay una justicia divina y siempre llega”, afirmó la líder de La Magia del Norte.

Notas relacionadas
Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

LEER MÁS
Marisol comparte desgarrador mensaje y confiesa dolorosa pérdida: "No hay palabras para describirlo"

Marisol comparte desgarrador mensaje y confiesa dolorosa pérdida: "No hay palabras para describirlo"

LEER MÁS
Magaly lanza fuertes criticas contra Marisol tras anunciar que demandará a Leslie Shaw: "Farandulera antigua, todo lo ven demanda"

Magaly lanza fuertes criticas contra Marisol tras anunciar que demandará a Leslie Shaw: "Farandulera antigua, todo lo ven demanda"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota