La disputa entre Marisol y Leslie Shaw parece no tener fin, luego de que la ‘Faraona de la Cumbia’ anunciara que evalúa interponer una demanda contra la cantante, quien la acusó de ser ‘doble cara’. El intercambio de declaraciones ha intensificado la tensión mediática, evidenciando la fuerte enemistad entre ambas artistas, que previamente habían colaborado en canciones como ‘Hay niveles’ y ‘Dile que no’.

Durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, Marisol se mostró visiblemente afectada al referirse al conflicto. Aunque reconoció el trabajo de la ‘Barbie de la Cumbia’, señaló que su desconocimiento del género influye en los comentarios irrespetuosos hacia ella y otros exponentes: “Ella, tal vez por ignorancia, habla como habla… Ella no conoce el mercado de la cumbia”, afirmó, marcando distancia con el estilo de Shaw.

Marisol llora y responde a Leslie Shaw

Marisol no pudo evitar quebrarse ante las cámaras tras ser llamada 'Traicionera de la cumbia' por Leslie Shaw. Pese a este conflicto, la intérprete de 'La escobita' aseguró que mantiene el respeto por la rubia y no dudó en desearle lo mejor en su carrera. “Yo no le guardo rencor. Yo la respeto porque es una chica muy inteligente, es una chica trabajadora y yo respeto mucho su trabajo, y deseo lo mejor. Deseo que le vaya superbien, que le siga yendo bien. Todos nosotros debemos darnos la mano, apoyarnos siempre y no estar en estas cosas”, comentó viéndose muy afectada.

Marisol también habló sobre los fuertes comentarios que hizo hacia Shaw, donde la acusó de no saber cantar y de usar ‘playback’. Ante esto, explicó que llegó un momento en que no pudo contenerse más. “Las cosas llegaron a un momento en que todas las personas tienen su límite. Uno aguanta, espera, espera y llega un momento en que explota. Yo sí exploté y tuve que decir todo lo que dije”, relató, evidenciando la frustración que sintió al tener que defender su trayectoria.

Además, la ‘Faraona’ dejó claro su malestar por las opiniones de Leslie Shaw, a quien considera ajena a la tradición de la cumbia. “Ella no conoce la cumbia, no conoce el mercado de la cumbia y ella cree que tal vez como está actuando es como se hacen las cosas y no es así. Los que hacemos cumbia, nuestro trabajo es muy diferente”, sentenció.

Marisol anunció medidas legales contra Leslie Shaw

Hace unos días, Leslie Shaw llamó “traicionera” a Marisol, acusándola de invitar a Pamela López a participar en un videoclip mientras, supuestamente, coqueteaba con el futbolista Christian Cueva. “Así como ella invita a Pamela López a hacer un videoclip y le está coqueteando al marido, me parece lo mismo. O sea, me parece una traición tremenda”, señaló la cantante en una entrevista radial.

Frente a estas declaraciones, Marisol respondió en sus redes defendiendo su carrera, además de anunciar que podría tomar medidas legales. “Espero que lo que afirmas lo demuestres y ojalá te alcance para pagar. Como no me puedes responder como artista porque no estás ni estarás jamás a mi nivel profesional, lo único que te queda es hablar suposiciones. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, nunca lograrás destruir mi carrera. Recuerda que hay una justicia divina y siempre llega”, afirmó la líder de La Magia del Norte.