Leslie Shaw arremete contra Marisol y la tilda de 'doble cara': "Creí que era buena persona"

La cantante Leslie Shaw criticó fuertemente a Marisol después de que supuestamente la cumbiambera haya mencionado que supuestamente ella le habría dado la mano a Shaw cuando todavía nadie la conocía en el ámbito de la cumbia. La situación escaló cuando en una declaración que realizó al programa 'Amor y fuego', Leslie no dudó en calificar a Marisol como 'doble cara'. “Yo creí que Marisol era una buena persona, pero no. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo porque yo incluso quería hacer otra canción con ella”, indicó.

Según Leslie Shaw, ella había creído en la buena intención de la cumbiambera, incluso contemplando la posibilidad de colaborar nuevamente. Sin embargo, la experiencia y ciertas actitudes la llevaron a reconsiderar esa percepción. Shaw enfatizó la importancia de rodearse de personas genuinas, declarando lo siguiente: “Lo que más quiero en esta vida es alejarme de la gente mala. Siempre hay gente mala que se acerca con una careta, pero es parte de la vida”, comentó.

Leslie Shaw critica con ironía los videoclips de Marisol y le ofreció consejos sobre vestuario y producción musical

Cuando se le consultó sobre el tema de la nueva canción de Marisol, titulada ‘Mala amiga', Leslie ofreció algunos consejos a la artista. “Le deseo suerte, que hagan toda la música que quieren, que inviertan un poquito más en sus videoclips, pero si son felices haciendo sus videos baratos, que sean felices”, expresó.

En un tono más irónico, Leslie agregó sugerencias sobre los detalles estéticos de los videoclips, mencionando que Marisol podría exigir mejoras como mejores vestuarios o materiales de calidad. “Que exija una maceta más y una tela dorada o de repente que ella vaya a Gamarra y compre más tela para que por si acaso vista esa maceta fea que le van a poner”. Este comentario refleja la atención de Shaw por los detalles y su experiencia en la industria, donde cada elemento del videoclip puede influir en la percepción del público.

Leslie Shaw y Marisol protagonizan polémica por derechos musicales y críticas a videoclip conjunto

El conflicto se intensificó luego de que Marisol se mostrara del lado del compositor Carlos Rincón, en una disputa por los derechos de las canciones ‘Hay Niveles’ y ‘Pendejerete’. Leslie Shaw aprovechó para criticar un videoclip que grabó con Marisol y Pamela López, calificándolo como “el más horrible de su carrera”. Estas declaraciones no solo reflejan el desencuentro entre ambas artistas, sino también la complejidad de la colaboración en el mundo musical, donde los desacuerdos por derechos, producción y estilo pueden derivar en tensiones públicas.

Finalmente, la cumbiambera respondió a las críticas de Shaw señalando que, si algo le incomodaba durante la grabación, debería habérselo comunicado en el momento, y no después. Expresó sorpresa porque Shaw continuó grabando el videoclip pese a las incomodidades que percibía, cuestionando la coherencia de la acción.