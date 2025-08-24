HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

Melissa Klug aseguró que no guarda resentimientos ni hacia Marisol Ramírez ni hacia Yahaira Plasencia. La empresaria afirmó que el dolor del pasado quedó atrás y que hoy prioriza su paz.

Melissa Klug precisó en una reciente entrevista que no mantiene enemistad ni con Marisol Ramírez, conocida como “La Faraona de la cumbia”, ni con Yahaira Plasencia.
Melissa Klug precisó en una reciente entrevista que no mantiene enemistad ni con Marisol Ramírez, conocida como "La Faraona de la cumbia", ni con Yahaira Plasencia. | Foto: Composición LR/ Facebook/ Instagram

Las declaraciones de Melissa Klug en una reciente entrevista han vuelto a captar la atención de los medios de espectáculos. La empresaria, conocida popularmente como 'La Blanca de Chucuito', habló abiertamente sobre su relación con Marisol Ramírez, más conocida como 'La Faraona de la cumbia' y con Yahaira Plasencia, figura constante en los titulares de farándula por su pasado vínculo con Jefferson Farfán.

Ante la pregunta de si tendría algún inconveniente al cruzarse con Marisol en un mismo espacio, Melissa fue tajante: “Yo no tengo ningún problema con ella”. Su respuesta no solo sorprendió por la naturalidad con la que fue expresada, sino también por el énfasis en resaltar que, si bien no puede asegurar que otras personas no tengan un problema con ella, desde su lado la historia está cerrada.

PUEDES VER: Melissa Klug expone sorpresivos detalles del último encuentro que tuvo con Jefferson Farfán: "Tuvimos un acercamiento"

lr.pe

Melissa Klug afirma que superó los conflictos con Yahaira Plasencia

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue cuando Melissa aclaró que no tiene problemas con nadie, “solamente con el delincuente”, una frase que resonó fuerte y que muchos interpretaron como una forma de marcar distancia con lo negativo y lo destructivo. Al ser consultada indirectamente sobre Yahaira Plasencia, Klug prefirió evitar mencionarla, pero luego explicó que si llegara a encontrarse con la cantante, no tendría inconveniente en saludarla o convivir en un mismo espacio. “Ya fueron muchos años de lo que pasó, del dolor que sentí en su momento”, sostuvo con firmeza, reconociendo abiertamente que esa etapa ya quedó en el pasado.

La relación entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia fue, durante años, una de las más comentadas en la farándula peruana. El romance entre Yahaira y Jefferson Farfán, expareja y padre de los hijos de Klug, generó tensiones públicas que dieron pie a titulares de todo tipo, desde portadas de revistas hasta debates en programas de televisión. En su momento, Melissa no ocultó el dolor ni la incomodidad que le produjo esta situación, pues se trataba de un capítulo que involucraba directamente su vida personal y familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, las heridas han sanado y la empresaria ha optado por dejar atrás todo aquello que le causó sufrimiento. “Hoy en día yo ya no siento odio ni rencor por nadie”, expresó con serenidad, revelando que su corazón no le permite vivir atrapada en el pasado.

PUEDES VER: ¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

lr.pe

Melissa Klug aclara que no existe enemistad con Marisol Ramírez

Respecto a Marisol Ramírez, la reconocida cantante de cumbia, los rumores de enemistad con Melissa Klug también fueron recurrentes en la prensa. Se habló de tensiones, indirectas y posibles diferencias, aunque nunca hubo un enfrentamiento directo que confirmara tales versiones. Hoy, Klug despeja toda duda: no tiene ningún inconveniente con la cantante. Al contrario, aseguró que si llegara a cruzarse con ella en un pasillo o en un evento social, lo tomaría con absoluta normalidad.

Estas declaraciones no solo buscan dar por cerrado un tema mediático, sino que también reflejan un estilo de vida más tranquilo que Melissa afirma haber adoptado. Al dejar en claro que no tiene problemas ni con Marisol ni con Yahaira, reafirma que su presente no está condicionado por el pasado, sino por la decisión consciente de elegir la paz sobre el conflicto.

