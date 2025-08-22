HOYSuscripcion LR Focus

Marisol comparte desgarrador mensaje y confiesa dolorosa pérdida: "No hay palabras para describirlo"

La cantante conmovió a sus seguidores al dedicar una emotiva publicación en redes sociales tras la partida de un exintegrante de Marisol y la Magia del Norte.

Marisol comparte desgarrador mensaje y confiesa dolorosa pérdida. Foto: Composición LR/captura YouTube
Marisol se encuentra en el centro de la atención en redes sociales tras publicar un sentido mensaje en su cuenta de Facebook por la pérdida de Carlos Cruz de la Cruz, conocido como ‘Oshape’, quien fue animador de su agrupación Marisol y la Magia del Norte. El también influencer de transmisiones en vivo en TikTok falleció en un accidente automovilístico, de acuerdo con lo difundido.

“Me faltarían palabras para escribir todo lo que siento en este momento y las cosas que pasamos, las anécdotas, el cariño, el respeto y el agradecimiento que le tuve siempre”, escribió Marisol en un mensaje acompañado de una fotografía junto a él y con la descripción “Descansando en paz”. La publicación rápidamente fue comentada y recibió miles de reacciones de sus seguidores.

Foto: Facebook

PUEDES VER: Magaly lanza fuertes criticas contra Marisol tras anunciar que demandará a Leslie Shaw: 'Farandulera antigua, todo lo ven demanda'

lr.pe

Mensaje desgarrador de Marisol en redes sociales

Mediante un sentido mensaje en redes sociales, Marisol dedicó una emotiva despedida a Carlos Cruz de la Cruz, recordado por haber sido parte de su agrupación y, en tiempos recientes, animador de la orquesta Tributo Vía Latina, donde también se encargaba de los lives en TikTok.

La publicación fue compartida el 22 de agosto de este año y conmovió a los usuarios por las desgarradoras palabras de la cantante. “Ha sido tan inesperada esta noticia que me ha sido difícil aceptar tu partida. Estuve todo el día esperando que alguien llamara y dijera que todo había sido una equivocación antes de hacer esta publicación, pero a esta hora, y viendo todos los mensajes que han dejado tus amigos y familiares en tus redes, me duele tanto aceptar la realidad de que ya no estás más con nosotros en este mundo”, escribió Marisol en el inicio del post.

PUEDES VER: Marisol lanza fuerte comentario contra Leslie Shaw y la critica como cantante: 'Estafa a la gente haciendo playback'

lr.pe

“Hace algunos días hablábamos de tus proyectos y de tus ganas de trabajar por tu pueblo si ganabas la alcaldía. Hoy, con el corazón destrozado, me toca despedirme. Solo será un hasta pronto, porque sé que cuando llegue mi momento de partir nos volveremos a encontrar, mi querido amigo. Descansa en paz, Carlos Cruz de la Cruz, mi querido Oshape, como te llamábamos todos”, culminó la intérprete.

Foto: captura

Foto: captura

