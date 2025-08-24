HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gonzalo Torres sorprende al confesar que llegó a odiar a su personaje Gonzalete de 'Pataclaun': "Soy más que eso"

El actor Gonzalo Torres marcó a miles con su personaje en 'Pataclaun'. Sin embargo, el recordado 'curita' Gonzalete llegó a ser una carga para él en un momento. Esto fue lo que dijo en un podcast.

Aunque se enemistó con Gonzalete, el actor Gonzalo Torres reconoció con el tiempo la importancia de su personaje.
Aunque se enemistó con Gonzalete, el actor Gonzalo Torres reconoció con el tiempo la importancia de su personaje. | Foto: composición LR/Good Time/Latina

Durante una reciente entrevista en el podcast 'Good Time', conducido por figuras como Mario Irivarren, el actor Gonzalo Torres hizo una confesión que remeció la nostalgia de los fanáticos de la televisión peruana: "Soy más que eso", dijo con firmeza al recordar el tiempo en que renegó de Gonzalete, el personaje que interpretó en la icónica serie noventera 'Pataclaun'. La declaración se dio en el contexto del estreno de su nueva obra 'Los dioses del teatro', en la que comparte escenario con César Ritter.

La pieza, que se estrena en Lima el 4 de septiembre, propone un formato íntimo y autorreferencial: ambos actores se interpretan a sí mismos en una versión ficcionalizada de sus vidas. En ese marco, Torres abrió su corazón sobre el conflicto que vivió con su alter ego televisivo, una figura que el público sigue recordando con cariño, pero que él llegó a rechazar en un momento.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi vive inesperado momento por comentario de fan en su show y responde 'indignado': ¿Qué miérc*** significa?"

El peso de ser Gonzalete: entre el cariño del público y el rechazo personal

Gonzalo Torres no solo dio vida a Gonzalete, sino que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la comedia peruana. Sin embargo, el éxito del carismático cura trajo consigo una carga inesperada: el encasillamiento. "Cuando recién salí (de 'Pataclaun'), todo el mundo me decía 'Gonzalete, Gonzalete', pero yo pensaba 'soy más que eso'", confesó en el podcast. La constante asociación con el personaje lo llevó a distanciarse de él, incluso a sentir rechazo por elementos tan reconocibles como la nariz roja de clown que lo caracterizaba.

Al comenzar a explorar otros formatos y roles, la insistencia del público en identificarlo exclusivamente con su personaje le generó una "tirria natural". Torres explicó que este conflicto lo llevó a renegar de Gonzalete, mientras él intentaba reafirmar su versatilidad como artista. "Lo que pasa es que cuando uno comienza a hacer otras cosas y de pronto 'Gonzalete'. Yo no soy solamente Gonzalete. Entonces le comienzas a agarrar tirria natural", reflexionó.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria anuncia planes de embarazo con Said Palao: "Espero estar con 'pancita'"

Gonzalo Torres sobre su reconciliación con Gonzalete

Con el paso del tiempo, la perspectiva de Gonzalo Torres cambió. Lo que antes era rechazo se transformó en gratitud. "Pero después te amistas. Y esta amistad también es con tu yo del pasado", dijo Torres al explicar cómo ha aprendido a ver a Gonzalete con cariño y distancia.

El también productor reflexionó sobre cómo ese mismo reconocimiento del público fue, con el tiempo, un factor decisivo para reconciliarse con el recordado cura. Lo que en algún momento sintió como una carga terminó revelándose como un vínculo profundo con generaciones de espectadores. "De pronto viene la gente, pasa el tiempo y te dice: 'Gracias, cuando era chiquito miraba y me ha dado momentos de alegría'", relató con visible emoción.

Ese gesto le permitió mirar a Gonzalete desde otra perspectiva: no como una etiqueta que lo limitaba, sino como una parte esencial de su historia y de la memoria colectiva. "Hacer reír es un don increíble. Dar alegría a la gente es lo máximo", agregó. Aunque admite que no podría volver a interpretarlo como antes, reconoce que el personaje vive en él. "Creo que de alguna forma Gonzalete estará siempre en mí", concluyó.

