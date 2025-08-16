En una reciente entrevista para el pódcast 'Lado B', Eduardo Pinillos, actor e influencer conocido como el 'gordito simpaticón', relató uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de memoria tras un accidente de auto en 2018. Durante la conversación, el artista compartió cómo este suceso impactó en su vida personal y profesional, revelando detalles de su recuperación y los desafíos que enfrentó en su carrera actoral.

Consultado sobre si este problema afectó su desempeño en el teatro, Pinillos aseguró: “Perdí la memoria en un accidente en el 2018 y de hecho, ya no me acuerdo del accidente. Según me dicen, hay cosas que me he olvidado y creo que en el teatro no me afectó en ningún sentido. Creo que mi memoria está ahí intacta”. Con estas palabras, el actor despejó dudas sobre su capacidad para continuar con sus proyectos artísticos pese al accidente.

Eduardo Pinillos revela cómo enfrentó la pérdida de memoria tras un accidente

Eduardo Pinillos, actualmente presentando la obra ‘Temis’ en Teatro La Plaza de Larcomar, compartió cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder la memoria en un accidente. “Yo no me olvidé de todo, me olvidé del accidente y me he olvidado de episodios de mi vidas pasados. No me he olvidado de personas”, comentó.

El artista también relató con humor que, debido al accidente, perdió parte de sus conocimientos en inglés. “Ya no sé inglés y antes sabía. Si hago un gran esfuerzo me acuerdo de muchas cosas, pero antes lo sabía. Luego me di cuenta que no sabía, en el camino me di cuenta porque no entendía y yo me acordaba que sabía. Estuve en un colegio que me enseñaba inglés, mi mamá es profesora de inglés y ya no lo sé”, añadió.

Eduardo Pinillos reflexiona sobre su recuperación tras el accidente

A pesar de las dificultades, Pinillos destacó que su trabajo en el teatro no se vio afectado y que la experiencia le enseñó a valorar más su memoria y su cuerpo. “En el teatro no he tenido ningún problema o aún no lo he manifestado. Pero me hizo atesorar mucho más mi memoria. Si usamos mucho la memoria en el teatro, la memoria corporal y conectar con emociones”, aseguró.

Asimismo, el también influencer reveló que tras el accidente necesita usar una prótesis en el hombro, lo que le impone ciertas limitaciones. “Hay cosas que no puedo hacer, evidentemente tengo una prótesis en este brazo (izquierdo) que ya nadie se da cuenta, pero si te das cuenta ya no lo muevo. Tengo solo en el hombro y hay cosas que no puedo hacer, cosas de fuerza. Fue una pérdida de memoria que salí bien para lo que fue el accidente. Estoy bien agradecido porque no me afectó en mi carrera”, dijo.

Finalmente, el actor reflexionó sobre su recuperación después de pasar cuatro meses en cama. “Felizmente sigo acá y puedo seguir construyendo, no me acuerdo de cosas, pero puedo construir nuevas que ya me voy a poder acordar”, concluyó.