Después de varios meses de silencio y preocupación entre sus seguidores, el reconocido actor peruano Gustavo Bueno reapareció en redes sociales con una publicación que rápidamente se volvió viral. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio' compartió una entrañable fotografía junto a su sobrina Marialola Arispe en la ciudad de Venecia, Italia. La imagen, que muestra al artista luciendo sonriente y en buen estado de salud, ha generado una ola de reacciones positivas por parte de sus fanáticos, quienes no habían tenido noticias suyas desde su inesperada ausencia en la popular serie de América Televisión.

Esta aparición pública marca el primer registro visual de Gustavo Bueno luego de su salida temporal de la ficción, hecho que generó múltiples especulaciones entre los seguidores del programa. Durante el emotivo capítulo de despedida de la 'Teresita', en mayo pasado, muchos notaron la ausencia de 'Don Gilberto', uno de los personajes más queridos del elenco. Ante las dudas, el actor Erick Elera señaló que el primer actor nacional se encontraba "un poco delicado", sin ofrecer mayores detalles. Por ello, la reciente publicación ha sido recibida con alivio y emoción, ya que no solo confirma que el artista se encuentra bien, sino que también mantiene el cariño y la cercanía con su público.

Gustavo Bueno. Foto: Captura Instagram

Usuarios emocionados ante la reaparición de Gustavo Bueno

La publicación de Gustavo Bueno no solo generó sorpresa, sino también una profunda emoción entre sus seguidores, quienes se volcaron a los comentarios para expresar su alegría por verlo nuevamente activo y en buen estado de salud. En la descripción de la fotografía, el actor dedicó unas sentidas palabras a su sobrina Marialola Arispe: "Feliz cumpleaños, eres una de las personas que más quiero y con el corazón más noble".

Los mensajes de cariño no tardaron en aparecer. “Queremos a Don Gilberto”, “Qué alegría saber que se encuentra bien de salud”, “Ojalá vuelva prontito, se le extraña”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron la publicación. Muchos fanáticos resaltaron el vacío que ha dejado su personaje en 'Al fondo hay sitio' y manifestaron su deseo de volver a verlo en la pantalla chica. Sin duda, esta reaparición no solo trajo tranquilidad a quienes lo admiran, sino que también reavivó la esperanza de que pronto retome su papel en la exitosa producción de América Televisión.

Erick Elera espera el retorno de Gustavo Bueno a 'AFHS'

Hace varios meses, la ausencia de Gustavo Bueno en los episodios de 'Al fondo hay sitio' no pasó desapercibida entre los televidentes, quienes manifestaron su preocupación ante la desaparición del querido 'Don Gilberto'. Ante el silencio oficial, fue Erick Elera, uno de los rostros más emblemáticos de la serie, quien habló durante una transmisión en redes sociales. El actor, que da vida a Joel Gonzales, comentó que el veterano artista estaría atravesando un momento delicado y, aunque evitó entrar en detalles, expresó sus mejores deseos: "Si lo que toca es que él (Gustavo Bueno) se tome un tiempo, lo importante es que él esté bien".

Además, Elera no solo se mostró comprensivo con la situación de su compañero, sino que también dejó entrever que su propia participación en la producción podría tener los días contados, una revelación que sorprendió a más de uno. "No puedo hablar de eso, pero, anda quizás un poco delicado. Esperemos que regrese pronto", agregó, dejando claro que, tanto el elenco como los seguidores, aguardan con esperanza el regreso del querido primer actor nacional a la exitosa ficción de América Televisión.