Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Yaco Eskenazi vive inesperado momento por comentario de fan en su show y responde 'indignado': ¿Qué miérc*** significa?"

El actor Yaco Eskenazi se llevó una sorpresa al escuchar el grito de una fan durante 'Caballeros: El show', pero no tardó en recuperar la compostura y arrancar carcajadas con su ingeniosa respuesta.

'Caballeros: El Show' cuenta con la participación de Yaco Eskenazi, Marco Zunino, Juan Carlos Rey de Castro, entre otros actores.
'Caballeros: El Show' cuenta con la participación de Yaco Eskenazi, Marco Zunino, Juan Carlos Rey de Castro, entre otros actores.

El reciente espectáculo de 'Caballeros: El show' dejó un momento que no pasó desapercibido en redes sociales. Yaco Eskenazi, conocido por su espontaneidad y carisma, protagonizó una escena que se volvió viral tras recibir un comentario inesperado de una fanática durante su presentación. Lejos de incomodarse, el conductor y esposo de Natalie Vértiz reaccionó con humor, dejando claro que sabe cómo convertir lo insólito en parte del show.

Mientras interactuaba con los asistentes, Yaco invitó a una seguidora a subir al escenario. La mujer lo abrazó con entusiasmo, provocando risas entre los presentes. Pero fue otra espectadora ubicada en el público quien aprovechó el silencio en un momento para gritar a viva voz una frase que descolocó a todos: "¡Yaco, detóname!". Sin perder la sonrisa, Yaco respondió: "¿Qué miérc** significa?". El momento fue captado por varios asistentes y compartido en redes sociales, donde los usuarios celebraron la forma en que manejó la situación.

Yaco Eskenazi vive insólito momento en show en vivo

La escena muestra a Yaco en su elemento: relajado, divertido y conectado con el público. Su reacción ante el comentario fue rápida y cómica, lo que permitió que el espectáculo siguiera sin tropiezos. Tras escuchar el grito de la fan, Eskenazi no dudó en responder: "¿Detóname? Oe, ¿detóname? ¿Qué es eso? ¿Qué miérco*** significa detonar? ¡No te detonaré!", provocando risas y aplausos entre los asistentes y en sus compañeros, entre ellos Gino Assereto.

'Caballeros: El show' se ha caracterizado por su tono desenfadado y por permitir momentos de improvisación, algo que Yaco aprovechó para convertir lo inesperado en parte del entretenimiento. El excapitán de 'Esto es guerra', fiel a su estilo, lo transformó en una anécdota más que sumar a su repertorio, demostrando que el humor sigue siendo su mejor herramienta sobre el escenario.

Yaco Eskenazi en 'Caballeros: El show'

'Caballeros: El Show' es una propuesta escénica que mezcla música, humor y emociones con un elenco de figuras reconocidas de la farándula nacional y actuación como Yaco Eskenazi, Marco Zunino, Gino Assereto, Stefano Meier, Juan Carlos Rey de Castro, Luis Baca y Thony Valencia. El espectáculo se presenta en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, y busca conectar con el público adulto a través de canciones que marcaron generaciones, coreografías renovadas y momentos de interacción directa con los asistentes.

La puesta en escena ha sido pensada como una "terapia musical" para quienes buscan desconectarse del estrés y reencontrarse con la nostalgia. Las entradas están disponibles exclusivamente en Ticketmaster Perú y los precios varían según la zona elegida, desde los S/.40 en la zona cultural hasta S/229.00 en la Zona Premium. También hay opciones como boxes para grupos de 10 personas. Todas las ubicaciones son numeradas y hay descuentos especiales. El espectáculo se recomienda para mayores de 18 años.

