Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Espectáculos

‘Rulito’ Pinasco cumplirá 50 años con Sonia Oquendo y sorprende con sabio consejo para tener un matrimonio estable

Luis Ángel Pinasco, el querido don Bruno de ‘Al fondo hay sitio’, mostró su apoyo a su esposa, Sonia Oquendo, quien participa en una obra junto a destacadas actrices. Además, contó que el otro año celebrarán sus "bodas de oro".

El actor de 84 años mostró su apoyo a Sonia Oquendo, quien participa en 'Monólogos de la vagina', destacando su gran talento como actriz y los logros en su carrera. Foto: Sandy Carrión/La República/difusión
Luis Ángel Pinasco, don Bruno de ‘Al fondo hay sitio’, es inagotable. Además de haber presentado su obra en la última edición de la Feria del libro, el experimentado actor regresó a las grabaciones de la popular serie de América Televisión. Además, se ha dado el tiempo para darle su apoyo incondicional a su esposa, la actriz Sonia Oquendo, quien se ha preparado arduamente para ser parte de la obra ‘Monólogos de la vagina’ junto a las experimentadas Pilar Brescia y Marta Figueroa.

El hombre de televisión de 84 años se mostró superfeliz y emocionado de ver a su amada en las tablas, sobre todo destacó el gran talento que derrocha en la actuación. “Es una gran actriz, ha hecho (la telenovela) ‘Luz María’ que la han pasado como seis veces en España y en el mundo entero. Tiene un talento grande”, comentó el papá de Bruno Pinasco.

PUEDES VER: Payaso Pitillo asegura que los circos mediáticos no llenan sus carpas por baja calidad del espectáculo: 'La gente no es tonta'

lr.pe

‘Rulito’ Pinasco feliz con su matrimonio con Sonia Oquendo

Durante el estreno de la obra ‘Monólogos de la vagina’, que va de jueves a domingo en el Teatro Marsano, se animó a hablar de su matrimonio con Sonia Oquendo. Según el actor de ‘Al fondo hay sitio’, en el 2026 celebrará sus “bodas de oro”. “El próximo año vamos a cumplir 50 años, necesito un regalo de Dios (risas)”, dijo para La República.

Además, Pinasco compartió su secreto para mantener un matrimonio consolidado por casi cinco décadas, en medio de los divorcios de la farándula. “Lo que pasa es cuando uno discute con su mujer, uno nunca debe hablar malas palabras”, añadió Pinasco, quien hace poco lanzó su libro autobiográfico ‘Memorias de un tremendo cañonazo’, con motivo de celebrar sus sesenta años de trayectoria.

Luis Ángel Pinasco en el estreno de 'Monólogos de la vagina', en el Teatro Marsano. Foto: Sandy Carrión/La República/difusión

PUEDES VER: Milena Warthon se emociona al colaborar con el cantante Américo: “Es un artista que me va a abrir puertas en Chile”

lr.pe

‘Rulito’ Pinasco habla de la ficción y de las redes sociales

Luis Ángel Pinasco también se animó a declarar sobre su retorno a ‘Al fondo hay sitio’. Según dijo, por ahora está grabando pocas escenas. Asimismo, habló sobre el próximo estreno de ‘Eres mi bien’, la nueva serie de Latina con los actores de la serie de América Televisión, como Mónica Sánchez.

Pinasco contó que muchas figuras de ‘Al fondo hay sitio’ se han ido del canal y han fichado por la competencia; y lo mismo pasó con los dos directores de la serie. “Que bueno que haya nuevas producciones, es que el exgerente Eric Jürguensen se ha ido para allá y se está jalando todo lo que puede. Ojalá les vaya bien a todos”, añadió.

Por otro lado, Luis Ángel contó que no tiene redes sociales porque no le llaman la atención. Yo tengo internet, pero no tengo ni Facebook, ni Twitter ni nada”, dijo. Además, no cree que las pantallas chicas mueran con el apogeo de las plataformas digitales. “La televisión nunca va a pasar de moda porque siempre es buena compañía. Conduje uno de los programas que marcaron época en la TV, como ‘Triki Trak’, que fue el primer programa que regaló dólares, ya no hay programas así”, concluyó.

