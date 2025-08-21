HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’: a qué hora ver las confesiones de la colombiana

Greissy Ortega regresa al sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y su participación promete fuertes revelaciones. Conoce aquí el horario en Perú y en toda Latinoamérica.

Greissy Ortega tiene 32 años. Foto: Panamericana.
Greissy Ortega tiene 32 años. Foto: Panamericana.

La participación de Greissy Ortega en ‘El valor de la verdad’ ha generado gran expectativa entre los televidentes. La colombiana, recordada por su paso en el sillón rojo en 2016, regresa al programa para responder nuevas y reveladoras preguntas.

En esta edición, Greissy se enfrentará nuevamente al temido polígrafo de Beto Ortiz para contar detalles desconocidos de su vida personal y familiar, en donde responderá sobre Ítalo Villaseca, Randol Pastor, Edwin Sierra y Milena Zárate. Su presencia promete ser una de las más comentadas de la temporada, ya que se espera que hable de temas que en el pasado quedaron inconclusos y que todavía generan curiosidad en el público.

PUEDES VER: Greissy Ortega se conmueve al anunciar el nacimiento de su cuarto hijo con tierna foto de su bebé: "Gracias por estar conmigo"

lr.pe

Horario de 'El valor de la verdad' con Greissy Ortega en Perú

En Perú, el esperado episodio de 'El valor de la verdad' con Greissy Ortega se transmitirá este domingo 24 de agosto a las 10:00 p.m. a través de Panamericana Televisión. El programa mantendrá su horario habitual, inmediatamente después del noticiero dominical Panorama, que sirve de antesala a las revelaciones de los invitados en el sillón rojo.

Este horario busca captar a la audiencia nocturna de fin de semana, momento en el que el público está más dispuesto a seguir programas de entretenimiento. Tal como ocurrió en otras emisiones con Pamela López, Melissa Klug o Shirley Arica, se espera que la edición con Greissy Ortega sea tendencia en redes sociales y consiga un alto nivel de rating en la televisión peruana.

PUEDES VER: Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Greissy Ortega en Latinoamérica?

Si bien el programa se transmite en vivo desde Perú, los seguidores de 'El valor de la verdad' en otros países de Latinoamérica también podrán seguirlo en tiempo real a través de Panamericana Televisión online. En México y Colombia, el episodio con Greissy Ortega podrá verse a las 10:00 p.m. hora peruana, lo que corresponde a las 11:00 p.m. en Chile y a la 12:00 a.m. en Argentina.

Esto permite que el programa trascienda fronteras y llegue a una audiencia internacional que sigue de cerca las confesiones más polémicas de los invitados. Además de la señal digital del canal, fragmentos y momentos clave suelen compartirse en YouTube y redes sociales, facilitando que los fans de países como Ecuador, Bolivia o Venezuela también puedan disfrutar de las confesiones de Greissy Ortega.

