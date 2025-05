Randol Pastor hace emotiva promesa en vivo a Greissy Ortega: “Quiero cambiar por mis hijos”

Greissy Ortega reapareció en televisión durante la última edición del programa 'Esta noche', emitido el 24 de mayo, donde habló con franqueza sobre las tensiones familiares con su hermana Milena Zárate y la nueva etapa que está viviendo en su vida personal. A punto de convertirse nuevamente en madre, la colombiana se encuentra en los siete meses y medio de embarazo y espera con ilusión a su primer hijo junto a su actual pareja, Randol Pastor.

Uno de los momentos más emotivos del programa ocurrió cuando Randol apareció en el set acompañado de los tres hijos de Greissy. Visiblemente conmovido, el hermano de Alisson Pastor respondió a las críticas que ha enfrentado en redes sociales y medios de comunicación, y aprovechó la ocasión para hacer una promesa en vivo.

Randol Pastor aseguró que cambiará por sus hijos y Greissy Ortega

En su aparición en 'Esta noche', Randol Pastor le dedicó unas emotivas palabras a Greissy Ortega. “Es una mujer magnífica, la amo mucho. Me siento muy afortunado de haberla encontrado”, comentó el modelo. La pareja se abrazó y se besó en el set, demostrando que atraviesan un sólido y amoroso momento en su relación.

Cuando la Chola Chabuca le preguntó si estaba preparado para asumir la responsabilidad de convivir con cinco hijos —los tres de Greissy, una hija suya y el bebé varón que está en camino—, el modelo aseguró estar decidido a seguir esforzándose por su pareja y los menores. “Sí, claro, solamente tengo que esforzarme. Si antes me esforzaba por 10, ahora tengo que esforzarme por 20, 30, 40, 50 veces más”, expresó.

Además, se refirió a las críticas que ha recibido por su pasado, ya que ha sido denunciado por violencia, robo y acusado por su expareja de no cumplir con la manutención de su hija. Al respecto, Randol indicó que quiere cambiar y mejorar. “Cuando uno es joven puede cometer muchos errores, mientras que va pasando el tiempo uno va madurando. Más que todo por mis hijos yo quiero cambiar y ser mejor hombre por ellos”, concluyó.

Greissy Ortega se quebró al hablar del bullying que sufrió su hijo

Durante la entrevista, Greissy Ortega compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida: el bullying que sufrió su hijo mayor, Jacob, mientras vivían en Estados Unidos. Entre lágrimas, reveló que el menor fue agredido por otros niños debido a que es autista. “Sí me ha dado miedo, porque él ha recibido mucho bullying, de muchos niños. Cuando yo me fui a Estados Unidos, a él me le pegaban, Cholita, porque me decían que era un niño retrasado”, expresó.

Además, señaló que la situación fue aún más difícil por la falta de apoyo del padre de su hijo, Ítalo Villaseca. “Me dijo que Jacob no contaba porque no era un niño normal”, relató indignada. Greissy explicó que su vínculo con Jacob es especialmente fuerte, ya que él llenó un vacío emocional en su vida: “Yo me aferré a Jacob desde que nació, porque yo no he tenido el afecto de mamá”. Esta dura etapa, marcada por el rechazo y el dolor, culminó con la pérdida de su última hija en Estados Unidos, un episodio que la marcó profundamente.