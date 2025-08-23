HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
¿Qué preguntas responderá Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'?

Greissy Ortega vuelve al sillón rojo de 'El valor de la verdad' para confesar momentos inquietantes de su vida mediática. Aquí la lista completa de preguntas que contará la influencer colombiana.

¿Qué preguntas responderá Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'?. Foto: captura Y
Greissy Ortega vuelve a 'El valor de la verdad' este domingo 24 de agosto y promete una de las entregas más impactantes de la temporada. La colombiana, recordada por su paso en el sillón rojo en 2016, se someterá nuevamente al polígrafo de Beto Ortiz para revelar aspectos íntimos de su vida personal y familiar. En esta oportunidad, responderá sobre personajes clave como Ítalo Villaseca, Randol Pastor, Edwin Sierra y su hermana Milena Zárate, con quienes ha tenido episodios que marcaron su historia en la farándula.

La expectativa crece entre los televidentes, ya que la participación de Ortega podría esclarecer situaciones que quedaron pendientes en el pasado y que aún despiertan curiosidad. Su testimonio, cargado de confesiones que tocan el miedo, la vergüenza y el dolor, podría remover viejas polémicas y abrir nuevos debates en la pantalla chica. El programa se transmitirá a las 10.00 p. m., inmediatamente después de Panorama, a través de Panamericana Televisión y también estará disponible en simultáneo online por su cuenta de YouTube.

PUEDES VER: Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

lr.pe

Preguntas de Greissy Ortega en 'El valor de la verdad'

Mediante los avances del programa de Beto Ortiz aún no se han revelado las preguntas que responderá Greissy Ortega en el sillón rojo, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ediciones con otros participantes. Sin embargo, sí se mostraron escenas delicadas sobre las agresiones físicas que la colombiana habría sufrido por parte de su expareja Ítalo Villaseca, lo que generó la sorpresa del conductor, quien no dudó en reprocharle sus decisiones a la hermana de Milena Zárate.

La reacción de Beto Ortiz llamó la atención, pues no suele mostrarse de esa manera. “Fíjate al extremo que has tenido que llegar. Estuviste así de ser asesinada”, expresó el conductor de Panamericana Televisión, mientras Ortega escuchaba en silencio el fuerte comentario.

PUEDES VER: Greissy Ortega se conmueve al anunciar el nacimiento de su cuarto hijo con tierna foto de su bebé: 'Gracias por estar conmigo'

lr.pe

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Greissy Ortega?

El esperado episodio de 'El valor de la verdad' con Greissy Ortega se estrenará este domingo 24 de agosto a las 10:00 p.m. por la señal de Panamericana Televisión. El programa mantendrá su horario habitual, transmitiéndose inmediatamente después del noticiero dominical Panorama, que una vez más servirá como antesala a las revelaciones en el sillón rojo.

