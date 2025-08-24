Maju Mantilla sorprendió al público al no asistir a ‘Arriba mi gente’ los días 21 y 22 de agosto, justo después del anuncio de su separación de Gustavo Salcedo, con quien compartió 13 años de matrimonio y dos hijos. La conductora de televisión decidió mantenerse al margen de las cámaras, generando especulaciones entre sus seguidores sobre el motivo de su ausencia y la posible reacción tras el comunicado de su esposo.

Sin embargo, en el pódcast ‘Chimi Churri’, el popular ‘Toñizonte’ aseguró conocer la razón de la ausencia de Mantilla y aclaró que no estaría relacionada con su separación de Salcedo. Según indicó, se trataría de un asunto familiar que habría motivado que la exreina de belleza se alejara temporalmente del programa, dejando en pausa la participación habitual que mantenía en el espacio de San Felipe.

¿Por qué Maju Mantilla dejó de aparecer en 'Arriba mi gente'? Esto contó 'Toñizonte'

Aunque muchos esperaban que Maju Mantilla se pronunciara tras el anuncio de su separación de Gustavo Salcedo, la exreina de belleza decidió no asistir al canal durante dos días consecutivos, siendo reemplazada por Tula Rodríguez y Karina Borrero, lo que evidenció su distancia con los medios. Además, se especuló que su ausencia podría deberse al impacto de la noticia, ya que se habría enterado a través del comunicado de su esposo difundido en redes y luego por el programa de Magaly Medina.

No obstante, 'Toñizonte' explicó que la ausencia de Mantilla no estaba relacionada con su separación, sino con la delicada situación de un familiar cercano. “Yo también tengo un chisme de fuente de ceviche. Majo no ha ido ayer, aparte del problema que tiene, porque tiene un familiar internado. Tiene un familiar enfermo y está muy delicado, muy muy delicado”, fue la versión que dio el conocido drag queen.

Gustavo Salcedo anunció su separación de Maju Mantilla en redes sociales

El pasado 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar públicamente el final de su matrimonio con Maju Mantilla, luego de más de diez años de relación. A través de sus historias de Instagram, el exdeportista compartió un comunicado en el que aclaró que la separación no era reciente, sino el resultado de acuerdos previos que ambos habían manejado de forma privada.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió Salcedo, dejando entrever que la decisión fue de mutuo acuerdo. Asimismo, agradeció el tiempo compartido con la conductora: “Agradezco el tiempo juntos y todos los aprendizajes en el camino”. Hasta el momento, Maju Mantilla ha optado por mantenerse en silencio sobre el tema.