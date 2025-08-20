HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Evelyn Vela genera polémica al elogiar a Samahara Lobatón y marcar distancia con Melissa Klug: ''Es una gran mamá''

Evelyn Vela, invitada en 'Ponte en la cola', reveló detalles inéditos sobre su amistad con Melissa Klug y su preferencia por Samahara Lobatón durante un juego de preguntas.

Evelyn Vela no dudó en preferir a Samahara Lobatón por encima de Melissa Klug en el programa 'Ponte en cola'.
Evelyn Vela no dudó en preferir a Samahara Lobatón por encima de Melissa Klug en el programa 'Ponte en cola'. | Foto: composición LR/Ponte en cola

Durante la transmisión del programa 'Ponte en la cola', Evelyn Vela estuvo presente en calidad de invitada para compartir detalles nunca antes revelados. En una dinámica de juego de preguntas llamada ¿A quién eliges?, la exbailarina no dudó en preferir a Samahara Lobatón por encima de Melissa Klug, con quien rompió su amistad a raíz de un conflicto familiar que involucró a sus hijas.

El distanciamiento entre ambas empresarias ha generado sorpresa en el mundo del espectáculo, ya que mantenían una amistad visible en el medio. Sin embargo, todo indica que una posible reconciliación parece muy lejana.

PUEDES VER: Evelyn Vela desmiente a Melissa Klug tras decir que se distanciaron por un problema entre sus hijas: “Que diga lo que quiera”

lr.pe

La polémica preferencia de Evelyn Vela por Samahara Lobatón

Cuando todo transcurría con normalidad, el conductor del programa, Ricardo Rondón, lanzó rápidamente la siguiente pregunta a la exbailarina:
“Imagina que estás en una isla paradisíaca y, de pronto, ves que alguien se está ahogando. ¿A quién salvas: a Melissa Klug o a Samahara Lobatón?”

A pesar de ponerla en aprietos, Evelyn Vela respondió con firmeza y una sonrisa que dejaba en evidencia la ironía de sus palabras:
“Definitivamente, salvo a Samahara porque es una gran mamá. Hasta el día de hoy lo repito, a mí me consta. Es una excelente mamá con sus niñas”, dijo, dejando en claro su preferencia por la influencer y sorprendiendo a la audiencia con una respuesta que fue interpretada como una indirecta cargada de resentimiento hacia la 'Blanquita de Chucuito'.

PUEDES VER: Evelyn Vela responde fuerte a Melissa Klug tras duras críticas en su contra: "¿Ella por qué se hizo conocida?"

lr.pe

Rápidamente, Rondón insistió en preguntarle a Evelyn Vela si consideraba que Melissa Klug era una mala madre. Ante ello, la exbailarina respondió con firmeza y aclaró sus declaraciones: “No, no estoy diciendo eso. Me estás preguntando por Samahara, no estoy hablando de ella. Cuando escoja a la señora, ahí me preguntas”, recalcó.

El distanciamiento de Evelyn Vera con Melissa Klug

Antes de participar en el juego, Evelyn Vela aprovechó el espacio televisivo para explicar en un tono reflexivo sobre las amistades que ha entablado en el mundo del espectáculo: ''Cuando una amistad no es verdadera, se rompe la amistad. Yo tengo amigos en televisión y fuera, de muchos años, hasta el día de hoy siguen siendo mis buenos amigos'', explicó.

Asimismo, fue tajante al afirmar que nunca había traicionado a alguna de sus amigas ni a la 'Blanquita de Chucuito'.

“No, hasta el día de hoy no”. (¿Ni a Melissa Klug?) “No, ni me interesa, porque ella no me suma”, respondió, dejando en claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con la empresaria.

