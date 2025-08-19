HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Tras perder el juicio con Jefferson Farfán y ser condenada a pagarle 300 mil dólares, Melissa Klug arremetió contra 'Doña Charo', madre del futbolista, acusándola de exponer audios privados y hablar de sus hijos en medios de comunicación.

Melissa Klug arremete contra la mamá de Jefferson Farfán, 'Doña Charo', por difundir audios comprometedores de ella.
Melissa Klug arremete contra la mamá de Jefferson Farfán, 'Doña Charo', por difundir audios comprometedores de ella.

Melissa Klug no se quedó callada después de que la justicia fallara a favor de Jefferson Farfán en el juicio por incumplir el acuerdo de confidencialidad. La Corte Suprema determinó que la empresaria debía pagarle 300 mil dólares al exfutbolista, luego de que ella diera declaraciones en medios insinuando que no era un buen padre.

Pese a la derrota legal, la influencer decidió dar su versión y lanzó fuertes acusaciones contra Doña Charo, madre de Jefferson Farfán. Según Klug, la abuela de sus hijos expuso audios privados sin su consentimiento y llegó a amenazarla con quitarle a los menores, lo que calificó como una actitud hostil desde el inicio de su relación con el exseleccionado peruano.

Jeffersón Farfán le ganó el juicio de confidencialidad a Melissa Klug y ella acusa a 'Doña Charo' de exponer a sus nietos.

Jeffersón Farfán le ganó el juicio de confidencialidad a Melissa Klug y ella acusa a 'Doña Charo' de exponer a sus nietos. Foto: Facebook

La acusación de Melissa Klug a Doña Charo

En una entrevista para el programa 'Ponte en la cola', Melissa Klug recordó que en 2020 la madre de Farfán mostró en televisión audios personales entre ella y el futbolista, en los que se escuchaban discusiones sobre la crianza de sus hijos. La empresaria aseguró que este hecho también vulneró el acuerdo de confidencialidad, por lo que cuestionó que solo se le sancione a ella.

“Su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, habló de mis hijos, sus propios nietos. ¿Por qué no sacó la conversación completa? Eso también fue romper el acuerdo”, declaró visiblemente indignada para el medio de comunicación.

Los audios que desataron la polémica

En aquellos registros difundidos por Doña Charo en el programa Día D, se escuchaba a Melissa Klug discutiendo con Farfán, negándose a dejar una fiesta para volver a casa a atender a sus hijos. La madre del futbolista incluso señaló en aquel entonces que estaba dispuesta a iniciar acciones judiciales para quedarse con la custodia de sus nietos.

Según lo difundido, Klug respondió con molestia cuando Farfán le pidió regresar para dar de comer a los pequeños. “Ya me llamó Freddy que llegó tu mamá y les dejó comida. No me jodas porque voy y te hago chongo”, se le escucha decir en el audio que encendió la controversia y que, hasta hoy, sigue siendo un punto de conflicto entre ambas familias.

