La presencia de Flavia Laos en la reciente celebración de cumpleaños de la streamer Zully generó comentarios en redes sociales. Usuarios notaron un visible cambio en su rostro y especularon sobre posibles procedimientos estéticos. Ante estas críticas y comparaciones con figuras mediáticas como Susy Díaz, la actriz decidió responder.

En declaraciones al programa 'América hoy', Flavia Laos negó haberse sometido a inyecciones u otros retoques. Aseguró que su apariencia actual responde a un tema de salud que está siendo tratado, específicamente un desorden hormonal que aún no ha detallado.

Flavia Laos aclara rumores sobre retoques estéticos

El rostro de Flavia Laos fue tema de debate en plataformas tras difundirse imágenes del evento donde celebraba su cumpleaños. Muchos internautas insinuaron que la actriz habría recurrido a procedimientos estéticos, mientras otros la comparaban con la excongresista Susy Díaz.

“Yo me veo al espejo y me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda… Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy”, declaró con humor y firmeza. Asimismo, aseguró que, si alguna vez decide someterse a algún arreglo estético, lo contará abiertamente. “Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. No tengo que esconder nada”, sentenció.

La actriz revela que atraviesa un tratamiento hormonal

La influencer de 27 años señaló que su actual cambio físico tiene una explicación médica: se encuentra bajo tratamiento por un desequilibrio hormonal que le ha causado hinchazón en el rostro y otras alteraciones físicas. “Me había pasado con las hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real”, confesó.

Sin entrar en detalles específicos, Flavia explicó que su recuperación podría tardar varios meses. “Cuando me sienta preparada los voy a hablar. Pero no me gusta que se metan tanto con el físico. A mí no me duele, pero una persona que esté pasando por lo que yo estoy pasando ahorita es un poco delicado”, reflexionó en cámara.

Además de su carrera como actriz, Laos continúa activa en la industria musical y televisiva, manteniéndose alejada de las controversias y centrada en su bienestar personal. Asegura que no permitirá que los comentarios en redes influyan en su autoestima. “Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado. Más adelante lo haré”, reiteró.