HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Espectáculos

Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz: "No me duele"

Flavia Laos respondió a las críticas sobre su apariencia física y negó haberse realizado retoques estéticos, explicando que atraviesa un tratamiento hormonal que afecta su rostro.

Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión
Flavia Laos revela que enfrenta problema de salud tras ser comparada con Susy Díaz. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión

La presencia de Flavia Laos en la reciente celebración de cumpleaños de la streamer Zully generó comentarios en redes sociales. Usuarios notaron un visible cambio en su rostro y especularon sobre posibles procedimientos estéticos. Ante estas críticas y comparaciones con figuras mediáticas como Susy Díaz, la actriz decidió responder.

En declaraciones al programa 'América hoy', Flavia Laos negó haberse sometido a inyecciones u otros retoques. Aseguró que su apariencia actual responde a un tema de salud que está siendo tratado, específicamente un desorden hormonal que aún no ha detallado.

PUEDES VER: Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: 'Un ratito'

lr.pe

Flavia Laos aclara rumores sobre retoques estéticos

El rostro de Flavia Laos fue tema de debate en plataformas tras difundirse imágenes del evento donde celebraba su cumpleaños. Muchos internautas insinuaron que la actriz habría recurrido a procedimientos estéticos, mientras otros la comparaban con la excongresista Susy Díaz.

“Yo me veo al espejo y me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda… Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy”, declaró con humor y firmeza. Asimismo, aseguró que, si alguna vez decide someterse a algún arreglo estético, lo contará abiertamente. “Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. No tengo que esconder nada”, sentenció.

PUEDES VER: Flavia Laos se pronuncia en contra de programas de televisión por críticas a su físico: 'Tienen que parar'

lr.pe

La actriz revela que atraviesa un tratamiento hormonal

La influencer de 27 años señaló que su actual cambio físico tiene una explicación médica: se encuentra bajo tratamiento por un desequilibrio hormonal que le ha causado hinchazón en el rostro y otras alteraciones físicas. “Me había pasado con las hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real”, confesó.

Sin entrar en detalles específicos, Flavia explicó que su recuperación podría tardar varios meses. “Cuando me sienta preparada los voy a hablar. Pero no me gusta que se metan tanto con el físico. A mí no me duele, pero una persona que esté pasando por lo que yo estoy pasando ahorita es un poco delicado”, reflexionó en cámara.

Además de su carrera como actriz, Laos continúa activa en la industria musical y televisiva, manteniéndose alejada de las controversias y centrada en su bienestar personal. Asegura que no permitirá que los comentarios en redes influyan en su autoestima. “Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado. Más adelante lo haré”, reiteró.

Notas relacionadas
Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

LEER MÁS
Peruana gastó más de S/100 en hamburguesas de Flavia Laos y terminó decepcionada: "Solo vino con pepinos"

Peruana gastó más de S/100 en hamburguesas de Flavia Laos y terminó decepcionada: "Solo vino con pepinos"

LEER MÁS
Flavia Laos se pronuncia en contra de programas de televisión por críticas a su físico: “Tienen que parar”

Flavia Laos se pronuncia en contra de programas de televisión por críticas a su físico: “Tienen que parar”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS
Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

LEER MÁS
Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota