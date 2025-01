Se sabe que Néstor Villanueva ha enfrentado diversas acciones legales relacionadas con la pensión de alimentos para sus dos hijos con Flor Polo. En noviembre de 2023, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra el cantante, debido al incumplimiento en los pagos de dicha pensión, que asciende a más de 17.000 soles.

En el programa ‘Un día en el mall’, Néstor Villanueva abordó el tema de la pensión de alimentos, asegurando que siempre ha estado al día con sus responsabilidades. Esta afirmación surge en medio de especulaciones que cuestionaban su compromiso como padre, tras los enfrentamientos legales con su expareja Flor Polo.

Néstor Villanueva sí cumple con la pensión

Hace unos días, Néstor Villanueva compartió detalles de su vida privada en el programa ‘Un día en el mall’, donde confesó que no ha tenido contacto con sus hijos en los últimos dos años. Durante una conversación con Andrea Arana, el cantante enfatizó que se encuentra al día con la pensión de alimentos destinada a sus pequeños.

“Muchas veces han dicho que no paso pensión de alimentos, yo estoy al día en la pensión, no tengo denuncias por pensión de alimentos, no me han prohibido salir del país. En el transcurso de todos estos problemas judiciales, aprendí y entendí que una cosa no tiene que ver con la otra; si así no estés al día en la pensión, tú tienes derecho de ver a tus hijos”, señaló detalladamente.

En esa misma línea, Néstor Villanueva indicó que no tiene la posibilidad de acercarse a sus hijos, ya que Flor Polo presentó una denuncia en su contra por maltrato psicológico.

“Hay denuncias que se me han puesto, pero hay un documento de conciliación que me pone régimen de visitas, tenencia compartida y pensión de alimentos. Yo cumplo con la pensión, pero las otras dos partes no me cumplen y a los días me ponen una denuncia por supuesto daño psicológico, que no puedo acercarme”, añadió sobre el tema.

Néstor Villanueva revela que recibe terapia psicológica

Por otro lado, Néstor Villanueva hace unas semanas reveló que aún lleva terapia psicológica tras la última acusación en su contra que enfrentó. “Yo sigo llevando terapia psicológica y eso me ayuda a estar cada día más fuerte; pues, como te repito, no le he hecho daño a nadie, entonces trato de no sentirme mal”, confesó en una pasada entrevista con el diario Trome.